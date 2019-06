Sonoff, lo switch per rendere Smart tutta la casa a partire da 12,21 euro

Per rendere la propria casa un po’ più Smart non occorre sostituire tutti i dispositivi e gli elettrodomestici e quindi neppure rinunciare al design e allo stile di ciò che già si possiede: basta affidarsi a Sonoff, uno switch che mette le ultime tecnologie su qualsiasi cavo elettrico e che, grazie ad un’offerta speciale, potrete comprare a partire da soli 12,21 euro.

Si tratta di un dispositivo piuttosto compatto che va semplicemente interposto tra le due estremità dei cavi elettrici (può essere inserito in scatole di derivazione, quadri o in scatole a muro abbastanza grandi): che siano dell’impianto di casa o di un elettrodomestico non ha importanza, perché funziona con tutto e non necessita di alcuna alimentazione.

Si controlla tramite apposita applicazione ma è compatibile anche con Amazon Alexa o Google Home, quindi è possibile anche controllare ciò a cui è collegato attraverso i comandi vocali.

Poiché si collega alla rete WiFi di casa tutti gli abitanti potranno dare o togliere corrente ai dispositivi collegati allo switch Sonoff tramite un click dall’app sullo smartphone o controllare il tutto da uno speaker Smart.

Questo dispositivo è venduto su eBay a 12,99 euro al pezzo, un prezzo già favorevole se raffrontato alle funzioni che offre. Tuttavia nel momento in cui scriviamo grazie ad un’offerta bundle potrete ridurre il prezzo in base al numero di Sonoff che acquisterete. Comprandone infatti 4 o più li pagherete solo 12,21 euro l’uno (ci sono comunque piccoli sconti se ne vengono acquistati 2 o 3).

Per comprare i dispositivi Sonoff è sufficiente cliccare su questo link diretto.

Si tratta di un vero affare: per una cifra molto contenuta diventa possibile trasformare qualunque vostro elettrodomestico nel suo alter ego smart Smart senza dover sostituire il vecchio con uno di ultima generazione e godere di tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di utilizzo, vista l’ampia possibilità di controllo offerta dagli switch Sonoff.

La spedizione è gratuita e i Sonoff sono venduti dal venditore 5thavenue-ph, che gode di Affidabilità Top e oltre 31 mila feedback di cui oltre il 97% positivi.