Sony WF-1000XM5, gli auricolari nati per la musica

Sony ha annunciato l’arrivo dei suoi nuovi auricolari True Wireless WF-1000XM5, che rappresentano l’ultima evoluzione della serie 1000X. Questi auricolari offrono una tecnologia di cancellazione del rumore all’avanguardia, audio immersivo e prestazioni ottimizzate anche per le chiamate.

Una delle caratteristiche distintive di questi auricolari è la collaborazione con l’artista di fama mondiale Miguel, che è stato coinvolto nel lancio dei WF-1000XM5 per esprimere il concetto che questi auricolari sono pensati “For The Music”.

Gli auricolari WF-1000XM5 integrano processori audio “real time” e microfoni ad alte prestazioni, così da supportare il Dynamic Driver X, un driver speciale che garantisce una riproduzione ad ampia frequenza, bassi profondi e voci nitide. Inoltre, il modello integra tre microfoni per ciascun auricolare, due dei quali per il feedback, in grado di migliorare ulteriormente la cancellazione del rumore alle basse frequenze. Questa tecnologia di eliminazione del rumore utilizza il processore integrato V2 in combinazione con il processore di cancellazione del rumore HD QN2e per un livello di eliminazione del rumore ancor superiore, perché in grado di adattarsi al tipo di ambiente.

Tra le altre, gli auricolari supportano la riproduzione audio wireless ad alta risoluzione grazie alle tecnologie LDAC e DSEE Extreme e offrono un’esperienza sonora immersiva con la tecnologia “360 Reality Audio”.

Gli WF-1000XM5 sono più piccoli e leggeri del modello precedente, il che le rende ancora comodi da indossare anche per periodi prolungati.

Le WF-1000XM5 offrono anche supporto alla funzionalità Auto Play, che personalizza i momenti di ascolto in base alle preferenze dell’utente. Inoltre, utilizzano nuovi sensori e tecnologia del suono spaziale per offrire un audio immersivo anche nei videogiochi in realtà aumentata. Tra le altre funzioni, sono presenti Adaptive Sound Control e Speak-to-Chat, che permettono una connessione semplificata a due dispositivi Bluetooth e il controllo vocale tramite l’assistente preferito.

Quanto all’autonomia, queste WF-1000XM5 garantiscono un’ottima fino a 8 ore di riproduzione e supportano la ricarica rapida: con soli 3 minuti di carica offrono fino a 60 minuti di riproduzione. Inoltre, possono essere ricaricate in modalità wireless grazie alla tecnologia Qi e sono resistenti all’acqua grazie al grado di protezione IPX4.

Disponibilità

Gli auricolari WF-1000XM5 saranno disponibili a partire da agosto a 319 euro.

Se siete, invece, interessati alle cuffie over ear della serie, date uno sguardo a questa recensione: WH-1000XM5.