DJI Air 3 è il drone con doppia camera principale

Arriva DJI Air 3, l’ultima aggiunta alla serie Air del noto produttore di droni. Si tratta di un drone all’avanguardia che offre una serie di caratteristiche uniche per il mondo della fotografia aerea, garantendo dettagli e una qualità d’immagine eccezionale.

Uno dei punti di forza del DJI Air 3 è la doppia fotocamera principale, che include una fotocamera grandangolare e un teleobiettivo medio 3x. Queste due fotocamere consentono agli utenti di catturare paesaggi in tutta la loro ampiezza e di creare una prospettiva unica per evidenziare i soggetti in modo cinematografico. Le fotocamere scattano foto da 48 MP e registrano video HDR in 4K/60fps, garantendo dettagli iper realistici e possibilità di ritaglio in post-produzione.

Con un peso di soli 720 grammi, DJI Air 3 è piuttosto leggero, offrendo maggiore libertà e flessibilità durante i voli, con un’autonomia che arriva fino a 46 minuti. Inoltre, la nuova stazione di ricarica per batterie supporta una funzione di accumulo dell’energia, permettendo di trasferire la carica rimanente da più batterie alla batteria con la massima carica residua, ideale per situazioni in cui le opzioni di ricarica sono limitate.

Un altro importante aspetto del DJI Air 3 è il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, una caratteristica inedita nella serie Air. Questa funzione consente al drone di rilevare gli ostacoli in tutte le direzioni, garantendo un volo più sicuro e ininterrotto. Inoltre, grazie all’utilizzo di APAS 5.0, il drone è in grado di evitare gli ostacoli attivamente, utile sia per i principianti che per gli utenti più esperti.

La parte anteriore e posteriore del dispositivo è dotata di un paio di lenti fisheye che abilitano il rilevamento in avanti, all’indietro, a sinistra, a destra e verso l’alto, mentre la parte inferiore è dotata di lenti binoculari e un ToF 3D, che forniscono un potente rilevamento omnidirezionale degli ostacoli.

Funzioni smart

Per quanto riguarda le funzioni intelligenti, il DJI Air 3 offre FocusTrack, una combinazione di Spotlight 2.0, ActiveTrack 5.0 e Point of Interest 3.0, che mantiene il soggetto sempre al centro dell’inquadratura. Inoltre, grazie a QuickShots, il drone può eseguire movimenti creativi della fotocamera come Ascesa, Dronie, Cerchio, Spirale, Boomerang e Asteroide, montando così un filmato con un tocco di originalità alle riprese aeree. Il drone supporta anche riprese video verticali in 2.7K, ideali per la condivisione rapida e conveniente sui social media.

Prezzi e disponibilità

Il DJI Air 3 è disponibile per l’acquisto anche su Amazon in diverse configurazioni: