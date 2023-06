SOS emergenze di Android sta creando problemi alle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine nel Regno Unito evidenziando il sempre crescente numero di falsi allarmi con chiamate silenziose al 999 (numero telefonico di emergenza in UK), e il problema a quanto pare riguarda i dispositivi Android.

A riferirlo è il sito Arstechnica citando a sua volta un report della BBC e spiegando che in Android 12 è presente una funzionalità che permette di accedere alle chiamate di emergenza premendo 5 volte il tasto di accensione. Premendo questo tasto cinque volte, inizia un conto alla rovescia, al termine del quale viene avviata una chiamata (o altre azioni in base alle impostazioni selezionate dall’utente), che è possibile annullare facendo scorrere Annulla verso destra durante il conto alla rovescia.

A quanto sembra è facile premere per errore più volte tasto accensione con il telefono in tasca, soprattutto con dispositivi nei quali il tasto è traballante, e far partire chiamate mite a propria insaputa verso le centrali operativi che si occupano della gestione delle chiamate di emergenza.

Il National Police Chiefs Council, organismo della polizia che interviene quando un serio pericolo minaccia il Paese, in un tweet ha sottolineato il problema, evidenziando il numero record di falsi allarmi. La BBC riferisce di 169 chiamate silenziose tra mezzanotte e le 19 solo di una domenica presa come esempio; Google ha riferito di essere al lavoro su un fix in collaborazione con gli OEM Android.

Qualsiasi aggiornamento non sarà facile da distribuire rapidamente perché tocca ai vari OEM farsi carico del problema.

Finché una patch non sarà disponibile, è possibile disattivare la funzione per evitare problemi: basta aprire l’app Impostazioni sul telefono, tocca Sicurezza ed emergenza, poi SOS emergenze e da qui disattivare l’opzione Usa SOS emergenze. Su alcuni dispositivi è possibile attivare anche l’opzione “Attiva suono di allarme” per riprodurre un suono forte quando viene avviata la funzionalità SOS emergenze, opzione purtroppo non disponibile su tutti i dispositivi.

Un problema simile è stato segnalato con la funzione di di rilevamento incidenti di iPhone, quando si tiene in tasca il telefono su ottovolanti, montagne russe e affini.