Soundcore Spirit X2: sconto a 79,99 € per le concorrenti top delle PowerBeats Pro

Se volete degli auricolari di ottima qualità, capaci di accompagnarvi nello sport oppure semplicemente utili per la vita attiva, su Amazon trovate in sconto le Soundcore Spirit Pro X2 a 79,99 euro.

Questi auricolari per design e per funzioni richiamano il mondo delle PowerBeats Pro di fronte alle quali si propone come un concorrente diretto. Hanno praticamente tutte le funzioni del prodotto di Beats, dalle custodia di ricarica al sistema di avvio e spegnimento automatico. Sono anche capaci di seguire, come accennato, in un contesto sportivo visto che resistono all’acqua e al sudore senza problemi. I Soundcore Spirit Pro X2 sono in corso di recensione presso i nostri giornalisti che, in attesa della pubblicazione del test completo, ci parlano di un’ottima qualità della musica con bassi accentuati e molto piacevoli.

Eccellente l’autonomia che arriva tranquillamente a 8/9 ore, non troppo lontana dal record di cui sono capaci le PowerBeats Pro; ottima anche l’ergonomia e la stabilità, grazie agli archetti e alla forma generale. Infine anche per le chiamate telefoniche gli auricolari Soundcore Spirit Pro X2 non deludono: la voce è chiara e la soppressione del rumore ambientale tale da rendere facile la comunicazione.

I Soundcore Spirit Pro X2 costerebbero 99,99 euro, ma usando il codice 0S3VQZGM nel carrello per alcuni giorni le pagherete solo 79,99 euro, un prezzo molto appetibile in particolare come alternativa alle PowerBeats Pro che sfidano sotto molti profili.

