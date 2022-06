Spigen lancia la custodia per AirPods Max che mette tutti d’accordo

La custodia di trasporto ufficiale Apple per AirPods Max (qui la recensione di macitynet) non ha accontentato tutti, o comunque non ha soddisfatto le aspettative al pari di quanto hanno fatto le cuffie stesse: le cuffie non sono molto protette e rimangono esposte ad urti e graffi durante il trasporto.

Spigen Klasden potrebbe essere la soluzione alternativa o se volete, aggiuntiva, in grado di mettere d’accordo tutti, o quasi. Ancor di più adesso che viene venduta su Amazon con uno sconto di oltre il 50%.

Spigen Klasden è realizzata con sofisticato tessuto colore antracite, ha un design affusolato che non occupa troppo spazio e accoglie perfettamente le cuffie Apple. Ha anche una maniglia per facilitarne il trasporto, davvero valida anche esteticamente. Questa è realizzata in pelle spessa e fissata a entrambe le metà della custodia. Anche la chiusura a doppia cerniera è un tocco di classe, fino alla fantasia posta sull’etichetta di trazione di ogni cerniera.

Naturalmente, considerando il costo davvero irrisorio, al momento meno di 20 euro, Spigen Klasden non dispone dei magneti che permettono alle cuffie di entrare in modalità a bassa potenza; poco male, comunque, considerando che il costo è davvero basso.

Ad ogni modo, la custodia ospita la Smart Case di Apple, quindi è possibile inserire la cover Apple all’interno di questa cover Spigen, così da beneficiare anche della modalità a bassa latenza.

Ancora, la custodia ha un vano portaoggetti sigillato magneticamente, all’interno del quale è possibile alloggiare un cavo di ricarica o un altro piccolo oggetto.

Spigen Klasden costa solitamente 46 euro su Amazon, ma al momento la si porta a casa per meno si 20 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.