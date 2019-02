Nel nuovo spot Apple c’è tutta la libertà della rete dati di Apple Watch 4

Dopo l’ultima pubblicità dedicata all’effetto sfocato di iPhone XR e XS, Apple ha rilasciato oggi un nuovo spot pubblicitario dedicato ad Apple Watch Serie 4, intitolato Flight che promuove la libertà offerta dalla rete cellulare.

Diretto da Jonathan Glazer, lo spot dura circa un minuto e mostra una donna che esegue giravolte in aria, tra le nuvole, prima di immergersi nelle profondità marine: in ogni caso, lo smartwatch di Apple le è utile per poter effettuare una telefonata. Questa, per Cupertino, è la libertà di poter sfruttare l’orologio senza dover avere iPhone nei paraggi.

Come sempre, lo spot è originale e assolutamente metaforico: la libertà di cui parla Apple, quella di poter chiamare con Apple Watch al polso senza iPhone, viene rappresentata da questa runner che danza per aria tra le nuvole, senza limiti.

Questo nuovo spot Apple dedicato ad Apple Watch 4 sarà presentato nel corso del Brit Awards 2019, che si svolgerà stasera nel Regno Unito.