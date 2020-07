Samsung Electronics porta fino a 8TB la capacità degli SSD 870 QVO SATA

Se lo spazio di archiviazione del vostro vecchio disco SATA non vi basta più non siete costretti a decidere da un veloce SSD o un lento ma capace Hard disk tradizionale.

Samsung Electronics ha presenta i suoi drive basati su tecnologia quad-level cell (QLC) di seconda generazione, gli SSD 870 QVO SATA, in grado di definire un nuovo standard di consumer storage ad alta capacità”. Grazie all’archiviazione fino a otto terabyte (TB) i nuovi SSD sono presentati come in grado di offire “un mix senza compromessi di velocità, capacità di archiviazione e affidabilità”.

In passato, i consumatori hanno dovuto scegliere tra gli SSD, che offrono prestazioni superiori, e gli HDD, che tradizionalmente offrono una maggiore capienza. Le unità SSD 870 QVO offrono velocità e capacità, rendendoli una scelta ideale sia per gli utenti mainstream che danno priorità alle prestazioni, sia per gli utenti professionali che richiedono alti livelli di storage.

Le unità Samsung 870 QVO fofrono le velocità di lettura e scrittura sequenziale che arrivano fino a 560 MB/s e 530 MB/s; una tecnologia denominatata “Intelligent TurboWrite” promette di mantenere massimi livelli di prestazione utilizzando un buffer SLC variabile.

Il produttore promette anche un incremento del 13% della velocità di lettura casuale rispetto agli 860 QVO, il che lo rende le unità in questione adatti per le esigenze di tutti i giorni come il multitasking, il gaming e la navigazione sul web.

Oltre alla capacità e alle prestazioni, le unità Samsung QVO 870 offrono ottime prestazioni in termini di durata, fino a 2.880 terabyte written (TBW).

Gli SSD 870 QVO vengono proposti nei modelli da 1TB, 2TB, 4TB e 8TB, e sono disponibili dal 30 giugno 2020 con un prezzo al pubblico a partire da 158,09 € per il modello da 1TB. La serie precedente 860 QVO aveva una capacità massima di 4 TB. Gli SSD Samsung sono disponibili anche su Amazon e su eBay.

