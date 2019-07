SSD Samsung T5, il “mini-micro” HD al prezzo più basso su Amazon: 89,99€

Ieri abbiamo segnalato lo sconto a 89,99 euro dell’SSD San Disk Extreme, un eccellente HD da viaggio, oggi abbiamo trovato su Amazon lo stesso prezzo per il Samsung Portable SSD T5. Questo HD utilizza la stessa tecnologia del San Disk anche se è più orientato a chi punta tutte le sue carte su prodotti compatti e leggeri.

Il T5 ha una velocità fino a 540 MB/s, ed è più piccolo di un normale biglietto da visita, con dimensioni di 74 x 57,3 x 10,5 millimetri e un peso di appena 51 grammi, caratteristiche che permettono di tenerlo comodamente nel palmo della mano, come si vede nella immagine poco sopra.

Pur non essendo un disco “rugged”, essendo privo di parti mobili e dotato di un telaio interno resistente agli urti, il nuovo SSD è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri.

Il software Samsung Portable SSD per Mac e PC basato sulla crittografia dei dati hardware AES a 256 bit rende molto semplice configurare le impostazioni di sicurezza e ricevere gli aggiornamenti più recenti del firmware e del software. Per un livello di praticità ancora superiore, è anche disponibile un’app mobile per gli smartphone e i tablet Android. L’unità Samsung T5 viene venduta insieme a due cavi di connessione (da USB-C a USB-C e anche da USB-C ad USB A) garantendo così una compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

Questo disco era stato lanciato un paio di anni fa a prezzi sensibilmente superiori a quelli cui viene venduto attualmente. Amazon offre anche rispetto a questi prezzi uno sconto molto importante 89,99 euro per il modello da 500 GB che sul mercato costa intorno a 110 euro.

Click qui per comprare