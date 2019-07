Yardian, la domotica in giardino con irrigazione smart e telecamera con app iPhone e Android, Mac e PC arriva in Italia

Yardian, Il controller “ibrido” per l’irrigazione smart arriva nel nostro paese attraverso Amazon.

Si tratta della combinazione tra un sistema di controllo multivavola (principale + 8 valvole nel modello venduto anche in Italia e principale + 12 valvole nel modello venduto solo in USA) e di una telecamera di controllo che offrono interessanti combinazioni grazie al software avanzato (con interfaccia solo in inglese al momento) di cui il dispostivo è dotato.

Grazie a Yardian e ai suo algoritmi non vi limiterete ad accendere e spegnere gli irrigatori a “senso” nelle migliori ore della notte ma potrete gestire ogni singola valvola a seconda del terreno, della pendenza, della vegetazione, dei parametri fisici del giardino in quella data area di irrigazione.

L’app, grazie al Wi-Fi e al web, si collega anche alle stazioni meteo più vicine (pubbliche o private) per capire, in base alla valutazione affidabilità delle previsioni del tempo se è necessario sospendere una irrigazione programmata in previsione di una pioggia o di prevedere la sequenza corretta in base ai giorni in cui l’acqua non viene erogata a livello locale. In ogni caso è possibile collegare anche un sensore pioggia con una vasta compatibilità di funzionamento.

Per il lato sicurezza Yardian può essere installato sia all’interno che all’esterno ed ha a bordo una telecamera da 720p anche con visione notturna e con registrazione gratuita dei video nelle 24 ore: questo vi permetterà da una parte di controllare l’apertura e la chiusura e la frequentazione del vostro garage (il luogo dove è più comune l’installazione delle pompe per irrigazione) o del vostro giardino con il più il controllo “attivo” di possibili animali o umani disturbatori: la telecamera può azionare gli irrigatori come deterrente nel caso rilevi intrusioni o invasioni del giardino che sorveglia.

Il controllo del sistema avviene sia da una app Android che iOS su iPhone e iPad ma pure da Mac o PC Windows, o da un browser web su TV: basta collegarsi al sito di Yardian e selezionare il proprio sistema di irrigazione da utenti registrati.

L’irrigazione può essere controllata e correlata ad altri comandi domotici attraverso IFTTT: si potranno azionare singole zone/irrigatori con bottoni virtuali o combinazioni con sistemi domotici come Homey. E’ già compatibile con Alexa (in inglese).

Per chi volesse saperne di più vi rimandiamo al sito USA di Yardian.

Macitynet sta testando uno di questi sistemi e vi offrirà una completa recensione nei prossimi giorni.

Il modello più semplice del controller con 8 valvole e varie altre opzioni di connettività è in vendita su Amazon Italia a 259, 81 Euro Iva e spedizione compresa.