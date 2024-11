Star Trek, il Capitano Kirk torna per l’ultima volta

Per chi è cresciuto a pane e Star Trek, l’addio del Capitano James T. Kirk interpretato da William Shatner è stato lungo decenni: nonostante i 93 anni l’attore indossa per l’ultima volta l’uniforme della Federazione nel cortometraggio YouTube che suona come il passaggio delle consegne, il saluto questa volta definitivo nei panni del comandante più celebre della fantascienza.

Non a caso la serie e i suoi personaggi principali sono diventati parte del folklore da sempre associato ai nerd, appassionati di elettronica, prima lettori di science fiction, poi precursori di computer, videogiochi, Internet fino ad arrivare allo smartphone.

Dalla prima serie del 1966 non si contano le classifiche pubblicate nel corso degli anni delle tecnologie anticipate nella serie TV di culto e poi avveratesi o quasi a distanza nel tempo. Dai computer, alle batterie al litio fino al tricorder, il comunicatore universale tascabile che milioni hanno sognato di possedere, fino quando si è materializzato negli smartphone.

Purtroppo negli elenchi delle tecnologie anticipate da Star Trek già realizzate manca ancora il teletrasporto, ma ci stiamo lavorando. Nell’intricato dedalo di universi paralleli tra serie TV, produzioni cinematografiche, rivisitazioni e nuovi capitoli il Capitano James T. Kirk non morirà mai.

My eternal gratitude to @WilliamShatner for, well, giving us the word.

The word is given.

Warp Speed.#LLAPhttps://t.co/BSsKZmMQFI

— Sam Witwer (@SamWitwer) November 18, 2024