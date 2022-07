Steven Spielberg ha girato un video musicale con iPhone

Marcus Mumford – cantante, chitarrista e batterista noto per essere il leader del gruppo Mumford & Sons – ha presentato il nuovo brano Cannibal e relativo videoclip. Il filmato è stato girato nella palestra di una scuola di New York, la regia è di Steven Spielberg e quest’ultimo ha sfruttato un iPhone (non è chiaro quale sia il modello esatto).

Lo riferisce il sito Creativebloq, spiegando che si tratta del primo video musicale di Spielberg e che la moglie di quest’ultimo, Kate Capshaw, ha svolto il ruolo di produttore, si è occupata della direzione artistica e della presa dolly (posizionamento e dello spostamento del carrello della fotocamera). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare con Spielberg, il regista non ha usato costosi effetti speciali ma si è limitato alla ripresa muovendosi su una sedia a rotelle.

Il risultato è un video apparentemente molto semplice, in bianco e nero per fare un effetto più drammatico e stabilizzato dal dispositivo stesso (il videoclip è visibile su YouTube).

Spielberg ha prodotto per Apple TV+ la serie Amazing Stories ma il videoclip in questione non è stato prodotto in collaborazione con Apple.

Non è la prima volta che viene prodotto un video musicale con iPhone e in alcuni casi sono stato usati anche iPad e Apple Pencil: ad esempio per il video clip “Brutal” di Olivia Rodrig in cui compaiono e scompaiono sul suo viso maschere digitali create su iPad.

Anche Selena Gomez nel 2019 e Lady Gaga nel 2020 hanno collaborato con Apple realizzando i video delle proprie canzoni “Lose You To Love Me” e “Stupid Love”.

