Apple scalda i motori per la serie TV Amazing Stories di Steve Spielberg

La collaborazione tra Apple e Steve Spielberg risale al 2017: la nuova serie TV Amazing Stories co-prodotta dal celebre regista, insieme a Edward Kitsis e Adam Horowitz, fa parte del catalogo annunciato dei primi contenuti originali del servizio di TV in streaming Apple TV+ ed è in dirittura di arrivo il 6 marzo. Sempre su Apple TV+ negli scorsi giorni è stata invece rilasciata la divertente commedia Mythic Quest che racconta le vicende di una società che produce un videogioco che ricoda da vicino World of Warcraft.

In vista della pubblicazione della nuova serie TV la macchina del marketing della multinazionale di Cupertino è entrata in azione a pieno regime, promuovendo la nuova serie TV Amazing Stories sia all’interno dell’app Apple TV che rilasciando il primo trailer su YouTube.

La serie TV Amazing Stories, Storie Incredibili, riprende temi cari a Spielberg, sia come produttore che come registra, proiettando «Personaggi comuni in mondi di meraviglia, possibilità e immaginazione». Si tratta di un revival della celebre saga TV omonima trasmessa per due stagioni dal 1985 al 1987.

All’interno dell’app Apple TV la nuova serie è mostrata in arrivo: ora gli utenti possono aggiungerla alla propria lista delle trasmissioni preferite per poterla vedere non appena sarà distribuita a partire dal 6 marzo. Invece nel primo trailer che riportiamo in questo articolo, vengono mostrati rapidamente i personaggi e le avventure delle cinque storie che verranno raccontate nelle prime puntate della serie TV Amazing Stories, inclusi quello che sembra un contatto con una civiltà aliena, un dramma ambientato nei nostri giorni, la storia di un nonno che acquista superpoteri e altre ancora.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.