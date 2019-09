Su Amazon è in saldo il silenzio, forti sconti sulle ultime cuffie antirumore Bose

Il silenzio è in saldo su Amazon. Il rivenditore on line offre a prezzi minimo storici le sue due cuffie a cancellazione attiva del rumore: le ancora eccellenti QuietComfort 35 II (prezzo da 208 euro) e le ultimissime Noise Cancelling Headphones 700 (319,20 €).

Le QuietComfort 35 II, rilasciate un paio di anni fa, sono state e restano un prodotto di eccellenza. Sono molto leggere, realizzate con grandissima cura costruttiva, comode e funzionali ma al top c’è il sistema di soppressione del rumore, considerato il migliore al mondo. Sia in treno, che in aereo che in una sala di aspetto, con queste cuffie non sarete più disturbati da suoni, rumori e conversazioni moleste, come un dibattito tra vicini di posto in vena di pontificare sullo scibile umano, o discorsi futili di persone che sfruttano a fondo il pacchetto di minuti incluso nel contratto telefonico.

Sono wireless, quindi non c’è alcun problema di cavi, e hanno una batteria a lunghissima durata. Potrete anche usarle con il cavo, quando a batteria fosse esaurita (anche se in questo caso non avrete l’effetto antirumore).

Le Bose QC35 II inizialmente costavano 380 euro; ora hanno un prezzo ufficiale Bose di 299 euro, in circolazione è possibile comprarle con un po’ di sconto, ma trovarle on line a 208,80 euro (in colore rosa, colore nero 214,40€) spedizione non è possibile.

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono state rilasciate solo qualche settimana fa. Prendono il posto delle Bose QC 35 II (che su Amazon sono in sconto a 245 € invece che i 299,99 di Bose) integrando una serie di nuovi sistemi che le rendono, dice Bose, più funzionali ed efficienti. Sul fronte hardware, Bose Noise Cancelling Headphones 700 include controlli touch, un nuovo sistema a quattro microfoni, una porta USB-C per la ricarica, jack audio da 3,5 mm e una batteria che può durare per 20 ore di utilizzo.

Bose sottolinea la presenza di un nuovo microfono, che riesce a isolare la voce cancellando i rumori circostanti. Sono ben 10 i livelli di cancellazione del rumore. Un’altra nuova caratteristica è la modalità conversazione, che permette di mettere in pausa la musica e anti rumore, ideale per quei momenti in cui è necessario fare una chiacchierata rapida senza rimuovere le cuffie.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono disponibili su Amazon dal primo agosto. Nel week end Amazon le ha scontate con un ribasso nel carrello a 328 euro . Ora scendono ancora a 319,20, quindi del 20%.