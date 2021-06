Su Amazon la sega circolare Meterk da 1500W si acquista a 55,98 euro

Per il Prime Day Amazon 2021 gli sconti non riguardano soltanto accessori tecnologici. C’è anche il fai da te: chi fosse alla ricerca di una sega circolare ad alta potenza, potrà certamente volgere lo sguardo a questa Meterk da 1500W, che per l’occasione viene scontata del 30%, e si acquista a 55,98 euro.

Monta un motore ad alta potenza da 1500w, con una velocità di 4700 rpm per un’elevata efficienza di taglio. Per ottenere la massima precisione propone anche una luce laser con regola, che fungerà da guida per un taglio più preciso. Ovviamente, dispone di una protezione realizzata in alluminio leggero, cos’ da poter effettuare il taglio senza preoccupazioni di sorta.

Come già anticipato, il motore rappresenta uno degli elementi più importanti, si tratta di una unità in rame puro 1500W, equivalente a 1800W. La sega circolare guidata dal laser con righello offrirà così un taglio sempre dritto, preciso e professionale, con possibilità di regolare l’ngolo di taglio per una massima profondità di 90°, che va da 0 a 65 mm, e con capacità di smussatura a 45°, da 0 a 45 mm.

Incluse, una lama 40T per tagliare il compensato, metallo morbido, oltre allo strumento apposito per lo smontaggio. Come già anticipato, si tratta di uno strumento particolarmente sicuro, che propone anche un interruttore di sicurezza: è necessario premere l’interruttore di sicurezza per avviare la lama.+

All’interni della confezione, oltre alla sega Meterk da 1500W, anche una lama 24T, una 40T, chiave esagonale, guida, batterie e manuale utente.

Potete acquistare la Meterk da 1500W a 55,98 euro su Amazon direttamente a questo indirizzo.

