Su Amazon l’iPad 2018 lo comprate in sconto: 299 euro

Amazon continua a proporre buoni affari sul mondo Apple. Oggi sul sito di vendita on line è apparso, in particolare, un interessante sconto sull’iPad 2018. La sesta versione di iPad da 32 GB su Amazon costa solo 299 euro, per un ribasso di 60 euro. Ecco le funzioni e le caratteristiche di base

Display Retina da 9,7″

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

Il modello in sconto è quello argento per pochi euro in più potete comprare anche quello grigio siderale. Qui il prezzo sarebbe 319 euro, ma aggiungendolo al carrello avrete 16 euro di sconto al check out.

Amazon, vale la pena di sottolinearlo, è rivenditore ufficiale Apple. Alla qualità e alla puntualità di consegna dello store Apple, aggiunge garanzie extra rispetto ad Apple Store, tra cui una politica di restituzione più generosa nei tempi e la “leggendaria” efficienza del suo servizio clienti.