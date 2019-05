Su Amazon MacBook Air 13,3 Retina scontato di 280 euro

Siete interessati ai nuovi Macbook Air 13,3 Retina? Potete comprarne uno in forte sconto su Amazon: -20%. La macchina che potete avere con un ribasso molto forte, che è anche il prezzo minimo che abbiamo visto per questa macchina, è nella versione da 128 Gb che vi costa solo 1099 euro in versione argento. Quindi con uno sconto di 280 euro rispetto al prezzo Apple che è di 1379 euro.

Il prezzo di Amazon, rivenditore ufficiale Apple, rappresenta un ribasso molto rilevante che di fatto porta il prezzo del portatile da 256 GB al largamente al di sotto del prezzo del modello ricondizionato. Nel caso di Amazon parliamo di un prodotto nuovo con tutte le garanzie di Amazon, tra cui spedizione immediata e, in alcune zone, consegna in 24 ore (anche il sabato) o addirittura in giornata per alcune zone.

Vi ricordiamo che i prezzi su Amazon oscillano molto rapidamente. Se vi interessa il prodotto e la sua configurazione, il consiglio è di comprare al più presto possibile.

Per avere uno sguardo su tutti i prodotti Apple venduti da Amazon, partire da qui.