Su iOS 14 si tornerà a guardarsi negli occhi nelle chiamate FaceTime

In molti ricorderanno la funzionalità FaceTime Attention Correction introdotta per la prima volta nelle prime versioni beta di iOS 13, e successivamente rimossa dalle versioni finali del sistema operativo destinate agli utenti. Finalmente, questa preziosa e gradita funzionalità, sarà presente su iOS 14.

Ricordiamo, anzitutto, che FaceTime Attention Correction è la funzione che permette di fare videochiamate FaceTime in modo molto più naturale di quanto visto finora. In pratica questa nuova funzione dà la sensazione agli utenti di guardarsi dritti negli occhi durante la comunicazione. Un complesso effetto ottenuto grazie ai notevoli progressi compiuti da Apple nella manipolazione di immagini e video in tempo reale.

La società aveva testato la funzionalità in una versione beta di iOS 13, servendosi della realtà aumentata e di tecniche avanzate di manipolazione delle immagini per far sembrare che un partecipante FaceTime stia guardando gli occhi del proprio interlocutore, o direttamente la fotocamera frontale.

Sebbene la funzionalità non sia arrivata alla versione finale di iOS 13, Apple sembra aver risolto i problemi di funzionamento, pronta dunque a riproporla nella versione finale di iOS 14 e iPadOS 14.

Nella pagina delle funzionalità di iOS 14, infatti, viene elencata la funzione “eye contact” come nuova funzionalità di FaceTime. Questa, ricordiamo, su iOS 13 veniva invece chiamata come “correzione dell’attenzione”.

“FaceTime può rendere le videochiamate più naturali aiutandoti a stabilire un contatto visivo anche quando guardi lo schermo anziché la videocamera”, si legge nella descrizione della funzione.

Per tutte le novità che vedremo presto su iOS 14, vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.