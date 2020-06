macOS 11 Big Sur, si può avere di nuovo il suono all’avvio

Una piccola novità di macOS 11 Big Sur è la possibilità di riavere il classico “boing” all’avvio del Mac. Questa funzionalità non era più disponibile sui novi MacBook Pro 2016 e successivi. I nuovi MacBook dal 2016 in poi si accendono automaticamente alzando il coperchio e quando si collega il notebook alla presa elettrica: il suono in questione è stato eliminato probabilmente per non essere un elemento di disturbo.

Le unità SSD rendono l’avvio molto veloce e il suono all’avvio è meno importante rispetto a qualche anno addietro quando questo segnale era un modo per far capire all’utente che l’avvio era iniziato e di avere qualche attimo di pazienza.

È possibile riavere il boing sui Mac recenti usando un comando da Terminale ma con macOS 11 Big Sure si può riavere o meno il suono di avvio usando una semplice Preferenza di Sistema (dalla sezione Suoni > Effetti sonori).

Per altri dettagli su macOS 11 Big Sur vi rimandiamo a questo articolo.

A questo indirizzo un articolo sull’uomo che ha creato i suoni di avvio del Ma