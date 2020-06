Xiaomi Haylou GT1 Pro: solo 24 € per le cuffie con supporto a Siri e 26 ore di autonomia

Offerta imperdibile per le auricolari GT1 Pro di Haylou, brand parte dell’esteso ecosistema Xiaomi e sempre più popolare per la realizzazione di auricolari true wireless come questo modello, dotate di caratteristiche di alta gamma: il prezzo è di soli 24 euro circa con spedizione gratis dall’Italia.

Oltre all’ormai scontata connettività Bluetooth 5.0, il punto di forza delle Haylou GT1 Pro è sicuramente l’autonomia: grazie alla custodia a ricarica magnetica, infatti, queste auricolari possono garantire fino a 26 ore di autonomia, più di un’intera giornata di ascolto, consentiti dalla batteria da 800 mAh includa nell’hardware.

Altra caratteristica da non trascurare è la presenza dei controlli touch sullo chassis degli auricolari, laddove la maggior parte delle cuffie di questa fascia di prezzo presentano solitamente controlli fisici e non a sfioramento; un vantaggio non da poco durante l’utilizzo quotidiano.

Ultimo ma non ultimo, le Haylou GT1 Pro supportano gli assistenti vocali, fra cui Siri e Google Assistant, sono compatibili con il formato audio AAC usato da Apple e includono la certificazione di impermeabilità IPX5, che consente l’utilizzo anche agli sportivi.

Viste queste caratteristiche, l’offerta diventa ancora più succosa: per acquistare le Xiaomi Haylou GT1 Pro a 24 euro basta cliccare su questo link diretto con spedizione gratis dall’Italia. È possibile abbassare il prezzo acquistando più esemplari.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.