Le batterie di Einova per affrontare l’estate con un pieno di energia

Estate vuol dire vacanze e per godersele a pieno è bene pensare a portarsi dietro una batteria per ricaricare i dispositivi in mobilità, senza dover cercare ogni volta una presa elettrica dove collegare l’alimentatore. Per l’occasione Einova, i cui dispositivi sono in vendita in Italia dallo scorso novembre, propone tre diverse soluzioni che potrebbero far comodo in questo particolare contesto.

La prima è Power Ring (49,90 euro), una batteria dotata di impugnatura ad anello che ricarica il telefono senza dover collegare fili: basta infatti semplicemente appoggiarne il dorso sulla superficie della batteria per avviare la ricarica. Sottile e compatta, è molto comoda da maneggiare e grazie all’anello in metallo può essere usata anche come supporto per scattare selfie o per guardare video poggiandolo su una superficie piana.

Per chi ha bisogno di ricaricare il computer portatile perché deve lavorare sotto l’ombrellone c’è invece Laptop Power Bank (106,99 euro), dotata di 63 Watt di potenza e 20.000 mAh di capacità. Può ricaricare anche altri dispositivi contemporaneamente collegandoli alle due prese USB-A, di cui una Quick Charge, mentre il computer si collega alla USB-C Power Delivery da 45 Watt. Questa soluzione è anche piuttosto elegante perché è rivestita in morbida tela impermeabile, quindi può fare la sua figura anche in altri contesti al di fuori delle vacanze estive.

Se invece non si possiede uno smartphone con ricarica wireless o si sta cercando una soluzione versatile e che possa funzionare con qualsiasi dispositivo, Einova propone la sua classica Power Bank in vendita a 59,90 euro, capace di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite una porta USB-C e due porte USB-A. Mette a disposizione 10.000 mAh di energia, sufficienti per ricaricare 1-2 volte un tablet, 2-3 volte uno smartphone o 2 volte una Nintendo Switch.

Nella lista dei dispositivi consigliati per l’estate, l’azienda ne aggiunge anche un quarto che non è una powerbank, bensì uno sterilizzatore UV-C: si chiama Mundus Pro (149,90 euro), è certificato da Intertek e EPA e incorpora un sistema di ricarica wireless. Qualunque oggetto inserito al suo interno (smartphone, chiavi, occhiali, anelli, mascherine…) viene sterilizzato con un’efficacia del 99.9998% in soli 8 minuti grazie all’azione combinata di lampade e LED UV-C, dell’ozono e della superficie catalitica in biossido di titanio, mentre sulla superficie superiore sono presenti due punti di ricarica wireless certificati Qi Fast Charge dove poter poggiare due smartphone per ricaricarli senza fili: c’è anche una porta USB-A laterale per ricaricarne un terzo via cavo.