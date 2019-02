Lenovo P8, solo 117 € con spedizione EU gratis per il miglior tablet 4G della sua categoria

Per chi è alla ricerca di un tablet conveniente dal rapporto qualità prezzo imbattibile, ecco l’offerta sul Lenovo P8, dispositivo disponibile a a circa 117 euro su GearBest con spedizione dai magazzini EU. Si tratta di un tablet divenuto popolare per l’eccellente rapporto qualità prezzo: per saperne di più consigliamo di leggere le nostra approfondita recensione dedicata al Lenovo P8.

Per ricapitolare brevemente le caratteristiche il tablet è dotato di uno schermo touch IPS da 8,0 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 (WUXGA). Internamente il dispositivo è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 625 e GPU Adreno 506, una fotocamera posteriore da 8,0 megapixel e modulo WiFi a doppia banda da 2,4 GHz / 5,0 GHz. Inoltre è dotato di 3GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione, che possono diventare 64 GB grazie ad una scheda SD esterna.

Per chi è alla ricerca di un tablet dal prezzo contenuto ma con un design accattivante e minimale, oltre a buono specifiche in grado di garantire performance efficienti per l’utilizzo quotidiano, l’offerta di GearBest è molto allettante. Inoltre si tratta anche del modello cellular con la possibilità di utilizzo anche su rete 4G… insomma, l’offerta definitiva.

Da segnalare anche il fatto che il Lenovo P8 includa anche un modalità “Kids” che lo rende particolarmente adatto all’uso da parte dei più piccoli, sia per il divertimento che per lo studio, con il totale controllo da parte dei genitori sui contenuti e l’accesso alla rete. Dunque perfetto per chi è alla ricerca del primo tablet per i propri bambini, senza necessariamente doversi rivolgere ad un prodotto meno evoluto.

Come detto il Lenovo P8 può essere acquistato al prezzo 117 euro circa, al momento in sconto del 33 per cento circa. Per acquistare il Lenovo P8 usufruendo dello sconto è sufficiente cliccare su questo link diretto. Il tablet viene spedito dai magazzini EU, garantendo una consegna rapida e la certezza di non incappare in costi doganali.

Si tratta di un’offerta con scorte limitate, meglio quindi affrettarsi per non perdere l’occasione. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.