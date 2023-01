Super-prezzo OnePlus 10 Pro a 549 € invece di 932, sconto 41%

A nove mesi dal lancio in Italia, il modernissimo smartphone OnePlus 10 Pro con tecnologia 5G si può comprare con un importante sconto del 41% a soli 549 €.

Di questo telefono si è parlato svariate volte per le sue caratteristiche di fascia premium, a partire dalla fotocamera Hasselblad di seconda generazione di cui abbiamo parlato più diffusamente nell’articolo di annuncio; questa componente supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution che permette di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori, col risultato che ognuna delle tre fotocamere posteriori è in grado di scattare in pieno colore a 10 bit.

Sempre da questo punto di vista monta anche una rinnovata fotocamera ultra-wide con campo visivo di 150°, mentre la modalità Hasselblad Pro permette di scattare in formato RAW a 12 bit su tutte e tre le fotocamere posteriori.

Tra i suoi punti di forza ci sono anche il processore Snapdragon 8 Gen 1 con un sofisticato sistema di raffreddamento passivo che – sostiene il produttore – permette di dissipare il calore in modo più efficiente permettendo di sfruttare al massimo le prestazioni del processore senza surriscaldare il terminale, questo anche quando sono in esecuzione app e videogiochi esigenti in termini di prestazioni hardware.

C’è poi la ricarica ultra rapida da 80 W SUPERVOOC che permette di ricaricare completamente la batteria da 5.000 mAh passando dall’1% al 100% in solamente 32 minuti, e per chi vuole fare tutto senza fili può andare un po’ più piano con la 50 W AIRVOOC wireless.

La promozione

Quella in promozione è la versione 8+128 GB che normalmente viene proposta a 1.108,47 € ma al momento è scontata del 41% quindi costa soltanto 549 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.