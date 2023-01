Anche Samsung Display aprirà una fabbrica di microLED per smartwatch

Non solo LG ma anche Samsung aprirà una fabbrica di display MicroLED che potrebbero essere forniti a Apple per futuri Apple Watch.

La notizia arriva in concomitanza all’indiscrezione secondo la quale Apple avrebbe intenzione di produrre in proprio display di questo tipo per Apple Watch. Quest’ultima indiscrezione è stata accolta con scetticismo in Corea del Sud e Yi Choong-hoon, CEO e top analyst di UBI Research, ha spiegato al Korea Herald che la resa dei microLED a livello produttivo è ancora immatura e instabile e anche se Apple dovesse proporre un giorno sugli schermi microLED sarà difficile commercializzare questa tecnologia a breve termine.

Sui microLED c’è ad ogni modo l’interesse di vari player del settore. La scorsa settimana l’analista Ming-Chi ha riferito che il produttore cinese BOE diventerà il principale fornitore di display LTPO, surclassando Samsung quale fornitore più importante di Apple per l’iPhone. Non sono stati fatti cenni alla tecnologia microLED per Apple Watch ma una non meglio precisata fonte del settore industriale ha riferito al Korea Herald che BOE intende investire 400 milioni di dollari per due nuove strutture in Vietnam. Queste strutture dovrebbero produrre principalmente pannelli OLED ma alcune linee di produzione, secondo la fonte del sito coreano, potrebbero essere destinate alla produzione di microLED per conto di Apple.

L’interesse generale dei player verso i microLED si evince anche da notizie riportate da ETNews, secondo il quale Samsung Display avrebbe avviato il progetto sviluppo per i microLED destinati agli smartwatch dalla fine del 2022; l’obiettivo è la commercializzazione per il 2024, esattamente l’anno a partire dal quale Apple avrebbe deciso di usare i microLED su Apple Watch.