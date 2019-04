Se i supporti in plastica per montare iPhone o un qualunque cellulare sulla vostra bicicletta non vi convincono, ecco la soluzione: uno in lega di alluminio che si fissa saldamente con una vite che potete comprare in sconto. E di Lixada, una società che ha dimostrato in passato di essere in grado di offrire buoni prodotti quando si tratta di “integrazione” tra bici e smartphone.

La peculiarità di questo supporto sta proprio nel materiale e nel sistema di fissaggio. È realizzato in metallo e non ha elastici o morsetti, ma una vite che blocca saldamente il telefono. In più si monta alò manubrio della bicicletta i mediante il classico anello, oppure mediante un bullone che si innesta al posto di quello che blocca il manubrio.

L’assetto che si ottiene è eccezionalmente solido. Il cellulare non può scivolare via in alcun modo, la ganascia riesce a trattenere ogni tipo di telefono, anche i più grandi phablet in commercio, senza problemi, sia con che senza custodia (anche se visto che parliamo di un supporto con ganasce in metallo, è molto meglio usare una custodia). In più la posizione, al centro del manubrio, è l’ideale per questo tipo di funzione. Può anche essere usato per mettere lo smartphone sulla moto, vista la solidità del sistema di fissaggio e la resistenza alle vibrazioni.

Nella confezione si trova tutto quello che serve per montare il supporto, incluso il bullone da 33,3 (se si ha un manubrio con un bullone da 22,2 si deve comprare un riduttore), e la chiave per montarlo. È possibile scegliere tra due anelli Questo supporto costerebbe 14 euro, ma usando il codice MAC2904F lo pagherete 9,79 euro.