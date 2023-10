SUUNTO svela Wing, cuffie a conduzione ossea per sportivi

Suunto presenta le sue cuffie a conduzione ossea open ear progettate da atleti per atleti: si tratta delle nuove cuffie sportive Suunto Wing, dotate della tecnologia di conduzione ossea Bone-Sound. Per il produttore rappresentano una vera rivoluzione nell’esperienza audio.

La tecnologia Bone-Sound trasmette il suono direttamente all’orecchio interno attraverso gli zigomi, evitando il timpano. Questo significa che l’utente potrà continuare a percepire i suoni circostanti, come il rumore di un veicolo che si avvicina o il campanello di una bicicletta, garantendo una maggiore sicurezza durante l’utilizzo, sia in città che quando si è immersi nella natura. Inoltre, queste cuffie non esercitano pressione nel condotto uditivo, offrendo comfort anche durante utilizzi prolungati.

Si tratta di cuffie leggere, realizzate in titanio e silicone, pesano solamente 33 grammi e si adattano alla testa, sia sotto un casco, che durante attività sportive intense.

Sono certificate IP67 così da essere resistenti all’immersione temporanea fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti, garantendo un funzionamento impeccabile in tutte le condizioni atmosferiche, da -20°C a +60°C.

Inoltre, le luci LED posizionate sul lato del modulo dietro l’orecchio migliorano la sicurezza aumentando la visibilità dell’utente, con diverse modalità di illuminazione personalizzabili tramite l’applicazione Suunto.

Le Suunto Wing offrono controllo del volume e della musica tramite tre pulsanti, mentre la funzione di controllo del movimento della testa consente di rispondere e terminare le chiamate semplicemente annuendo o scuotendo la testa.

Questi auricolari si ricaricano completamente in soli 60 minuti e offrono un’autonomia fino a 10 ore. Inoltre, una breve ricarica di 10 minuti può estendere ulteriormente la durata di utilizzo fino a 3 ore.

Le cuffie sono dotate di una stazione di ricarica portatile che funge anche da power bank, prolungando la durata della batteria fino a 20 ore.

Suunto Wing, caratteristiche principali:

Peso : 33 grammi

: 33 grammi Materiali : titanio e silicone

: titanio e silicone Tecnologia di conduzione ossea Bone-Sound

di conduzione ossea Bone-Sound Carica completa in 1 ora per un’autonomia fino a 10 ore

in 1 ora per un’autonomia fino a 10 ore Carica rapida di 10 minuti per 1-3 ore di autonomia aggiuntiva

di 10 minuti per 1-3 ore di autonomia aggiuntiva Stazione di ricarica portatile con funzione di power bank

portatile con funzione di power bank Doppio microfono e cancellazione del rumore cVc (Clear Voice Capture)

e cancellazione del rumore cVc (Clear Voice Capture) Controllo del movimento della testa

della testa Luci LED luminose sul modulo

sul modulo Certificazione IP67

IP67 Range di temperatura operativa da -20°C a 60°C

Prezzo e disponibilità

Le cuffie Suunto Wing saranno disponibili in due varianti di colore, Black e Lava Red, a partire dal 17 ottobre 2023 al prezzo suggerito al pubblico di 199 €.

Tutti i prodotti del brand si acquistano anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.