Windows 11 su Meta Quest con Microsoft Mixed Reality Link

Microsoft aveva poco tempo addietro fatto sapere che i visori Meta Quest potevano a breve essere connessi e interagire con i PC con Windows 11, alla stregua dell’integrazione che Apple offre tra macOS e Vision Pro: è possibile creare un ambiente di lavoro immersivo, configurando fino a tre monitor virtuali all’interno del visore, e gestire le varie attività in un ambiente 3D personalizzabile.

La multinazionale di Redmond ha ora annunciato la prima versione “Preview” di Mixed Reality Link per Windows 11, app con la quale è possibile impostare una connessione tra i PC con Windows 11 e un visore Meta Quest.

L’app Mixed Reality Link si scarica dal Microsoft Store e al primo avvio guida l’utente nella configurazione per collegare computer e visore. Le funzionalità in questione supportano i visori Meta Quest 3 e 3S, e – almeno per ora – gli utenti di Quest 2 e Quest Pro, sono tagliati fuori.

In un documento di supporto sul sito di Microsoft l’azienda spiega: “Siamo entusiasti di collaborare con Meta per rendere questa esperienza disponibile in anteprima pubblica. L’accesso al PC Windows locale dal visore Quest è immediato e richiede solo pochi secondi per connettersi a una postazione di lavoro privata e di alta qualità con più monitor”.

La Casa di Redmond spiega ancora che è necessario Windows 11 (release 22H2 o superiore), un PC non troppo datato, il Bluetooth, il collegamento a un router/switch con porte gigabit oppure una connessione Wi-Fi 802.11ac o superiore e altri requisiti minimi.

L’app, come indicato, è una versione preliminare e sono presenti alcuni bug che dovrebbero essere risolti con la versione definitiva (con il trasferimento dell’audio, nella gestione delle chiamate Teams, nella gestione di display multipli su PC con specifiche non ottimali).

Microsoft e Meta hanno invitato gli utenti a inviare feedback durante il periodo di anteprima. La disponibilità della versione preview evidenzia la probabile volontà di perfezionare l’esperienza utente prima del lancio effettivo.

