Niente MacBook Pro 13″ con M3 all’evento Scary Fast

Niente MacBook Pro 13″ nel corso dell”l’evento “Scary Fast” del 30 ottobre (che si svolgerà negli USA quando in Italia sarà già il 31) nel corso del quale dovrebbe prendere il centro della scena il processore M3 in diverse sue configurazioni.

È il solitamente ben informato Mark Gurman a ritenere, nel contesto della sua classica newsletter Poweron, improbabile la presentazione della macchina più economica della serie dei portatili Pro. Al contrario nei giorni scorsi aveva affermato che il nuovo MacBook Pro sarebbe stato, uno dei protagonisti dell’evento.

La ragione per cui il MacBook Pro 13″ non ci sarà non è noto. Sappiamo solo che questo dispositivo nome in codice “J504″ resta in sperimentazione e a questo punto sarà commercializzato solo più avanti, durante il 2024.

Possiamo ipotizzare che Apple abbia necessità di più tempo per prepararne il lancio che implicherà, probabilmente, una restilizzazione e innovazioni che altri Mac hanno già avuto e che il MacBook Pro 13” attende da anni.

Solo per citarne qualcuna: il MacBook Pro 13 ha ancora la Tuchbar, manca del Macgsafe 3 e ha uno schermo con cornici larghe e un vecchio display. Sembra del tutto impossibile che Apple possa mettere un processore M3 in una macchina con un design e una struttura che risale al 2016.

I Mac che con ogni probabilità dovrebbero essere presentati in occasione dell’evento “Scary Fast”, sono quindi nuovi iMac e MacBook Pro da 14″ e 16″, tutti con diverse varianti del chip M3 con circuiteria 3nm, con notevoli miglioramenti in termini di prestazioni rispetto agli M2.

Mark Gurman di Bloomberg ha già in precedenza riferito che Apple ha testato MacBook Pro 14″ e 16″ con chip M3 Max e M3 Pro, incluse configurazioni fino a CPU 16-core e GPU 40-core, ponendo le basi per quello che dovrebbe essere il più potente laptop mai visto.

A questo indirizzo trovate un riassunto di tutto quello che Apple potrebbe presentare la sera del 30 ottobre (quando da noi in Italia sarà l’una di notte).