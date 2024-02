Tutti gamer da giardino con Doom sui robot taglierba Husqvarna

In primavera Husqvarna renderà disponibile il videogioco DOOM (1993) sui suoi rasaerba robotizzati.

L’annuncio è arrivato in occasione del DreamHack Winter 2023, dove Husqvarna ha organizzato il primo torneo multiplayer di DOOM al mondo su un dispositivo non di gioco.

La prima versione di DOOM sarà disponibile sarà come aggiornamento gratuito per i possessori della gamma di robot Husqvarna Automower NERA, per un periodo limitato tra aprile e settembre 2024. Circa 30.000 utenti potranno giocare per un periodo limitato tra aprile e settembre 2024.

“Il team di sviluppo id Software ha potuto contare su alcuni dei più grandi sviluppatori di sempre. Con DOOM si sono poste le basi per molti dei grandi videogiochi di oggi. Loro sono stati anche una grande fonte d’ispirazione per Husqvarna: stiamo parlando di un aggiornamento eccezionale che mette in risalto lo spirito pionieristico che caratterizza i nostri ingegneri e, allo stesso tempo, è anche un tributo ai creatori di DOOM”, ha dichiarato Björn Mannefred, Robotics Software Engineer di Husqvarna.

“Negli ultimi 30 anni siamo sempre rimasti stupiti dalla passione e dall’ingegno della comunità di DOOM. L’elenco dei prodotti su cui si può installare DOOM è incredibile e siamo entusiasti di vedere aggiunti all’elenco i tosaerba robotici. Gli ingegneri di Husqvarna hanno fatto un ottimo lavoro e apprezziamo l’inventiva e il divertimento del tributo” ha dichiarato Marty Stratton, Studio Director di id Software.

Husqvarna ha presentato l’inaspettata collaborazione con DOOM al DreamHack Winter, che si è svolta dal 23 al 26 novembre 2023. La collaborazione ha attirato l’attenzione dei visitatori, desiderosi di giocare a DOOM di id Software sui tosaerba. Giocando, i visitatori si sono anche contesi un posto in finale sul palco principale, dove Husqvarna ha ospitato il DOOM LA(w)N Party, il primo campionato multiplayer al mondo su un dispositivo non di gioco.

“Quando abbiamo presentato l’aggiornamento al DreamHack, la gente è rimasta impressionata”, ha riferito Björn Mannefred. “Da allora, abbiamo pensato a come rendere disponibile l’aggiornamento ai proprietari dei prodotti. Siamo felici di annunciare che rilasceremo DOOM sul nostro Automower, nella primavera del 2024”.

Il gioco si svolge utilizzando il display ed i comandi del robot tagliaerba. I giocatori si muovono con la manopola di controllo per girare a sinistra e a destra, mentre premendo su START si corre in avanti. Il pulsante STOP viene utilizzato per colpire e aprire le porte. Per sparare, basta preme la manopola di controllo di Automower.

Il “papà” degli sparatutto è disponibile ovviamete anche per iPhone.