T-Ring è un sottilissimo speaker a 360° realizzato al 90% con la carta

L’Institute for Print and Media Technology dell’University of Technology di Chemnitz (Germania) sta studiando una tecnologia che non solo permetterà di creare altoparlanti sottilissimi come un foglio di carta ma in grado anche di riprodurre suoni di qualità a 360°.

Il sitophys.org riferisce che nei laboratori di Chemnitz i ricercatori lavorano su questa idea dal 2015, e hanno già creato “T-Book“, libri di grande formato con l’elettronica stampata su pagine sottili: girando una pagina viene riprodotto un suono mediante uno speaker invisibile che si trova all’interno del foglio di carta. “Il T-Book è stato ed è una pietra miliare nello sviluppo dell’elettronica stampata ma l’evoluzione continua”, spiega il Prof. Dr. Arved C. Hübler, sotto la cui guida questa tendenza tecnologica sta diventando sempre più importante.

L’Università di Chemnitz ha in pratica messo a punto una tecnica che consente di stampare circuiti elettronici su svariati materiali flessibili e sottili, come carta, cartone e fogli di plastica; ma ciò che rende l’idea molto interessante è la possibilità di stampare circuiti sfruttando tecnologie di produzione in serie non molto diverse da quelle normalmente utilizzate per la stampa dei giornali. Si possono stare circuiti alla velocità di quasi 1 metro al secondo: velocità che può apparire modesta nell’ambito della stampa ma che rappresenta un balzo nel settore dell’elettronica.

Usando la tecnologia in questione è possibile stampare di tutto: tastiere di cartone, cartine elettroniche, biglietti ed etichette smart ed altri prodotti ancora che non sarebbe conveniente stampare in serie con le tradizionali tecniche per la stampa dei circuiti.

L’ultimo progetto in questo ambito è la stampa da rotolo a rotolo di “carta-speaker” (T-Paper) che consente di realizzare, ad esempio, un sistema come T-RING, un sottilissimo diffusore rotondo (4 metri) con integrati 56 diversi speaker connessi per formare più segmenti e rendere possibile la riproduzione di audio a 360°. Il sistema, inclusi la circuiteria stampata, pesa in tutto 150 grammi e per il 90% è composto da carta tradizionale sulla quale è possibile stampare in bianco e nero e a colori (sia sul fronte, sia sul retro). Uno speaker di questo tipo è interessante nell’ambito dell’infotainment per musei, fiere, nel settore dell’advertising, ecc.