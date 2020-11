Che ne direste se vi offrissero un paio delle migliori cuffie anti rumore al mondo ad un prezzo che non trovate da nessuna parte? È quel che accade su Amazon con le cuffie Bose QC35 II proposte a 209,99 euro spedizione compresa. 140 euro meno del prezzo ufficiale Bose (349,99 euro) oppure sulle Noise Cancelling 700 a solo 280 euro (invece che 399,99 €)

Se siete minimamente interessati al mondo del cuffie antirumore sarete già andati via da questo sito per comprarvele; chi invece non conosce il prodotto dovrebbe leggersi la nostra recensione delle QC35 II dove vi diciamo tutto di questo accessorio per l’ascolto di musica in piena tranquillità.

Le Bose QC 35 II (qui la descrizione di Bose), fornite con una elegante custodia e compatibili anche con Google assistant, hanno un altro grande vantaggio: sono wireless, quindi non c’è alcun problema di cavi, e una batteria a lunghissima durata. Potrete anche usarle con il cavo, quando a batteria fosse esaurita (anche se in questo caso non avrete l’effetto antirumore).

Le Noise Cancelling 700 sono l’ultima evoluzione del mondo Bose nel campo delle cuffie antirumore. Hanno un nuovo e più moderno design, sono realizzate parzialmente in metallo, hanno una ergonomia superiore. Nonostante peso più elevato sono comunque molto comode e offrono anche un controllo con un intuitivo pannello touch. La soppressione del rumore è stata resa maggiormente efficiente anche rispetto a quella già eccellente delle QC 35 II; presentano anche un sistema regolabile su 11 livelli di soppressione del rumore. Per avere una idea di tutte le funzioni disponibili potete leggere la descrizione completa sul sito di Bose.

Le Bose QC35 II inizialmente costavano 380 euro; ora hanno un prezzo ufficiale Bose di 350 euro. Ora su Amazon costano (nel colore blu) solo 209 euro. Il ribasso è avvenuto proprio in coincidenza con il lancio delle più moderne Bose Noise Cancelling Headphones 700 che costerebbero 399,99 euro invece Amazon le offre a solo 270 euro. In pratica avete rispettivamente uno sconto di 140 o di 130 euro.

L’offerta di Amazon, che è un rivenditore ufficiale Bose è imbattibile