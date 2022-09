Offerte Amazon 2 settembre fino al 61% su Apple, Logitech, WD, LG, Bose

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1376,10 € – invece di 1529,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2699,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 787,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

WD 20TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 488,92 € – invece di 488,92 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC – Grafite In offerta a 65,60 € – invece di 81,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Folio Touch Custodia Ipad Con Tastiera, Trackpad E Smart Connector Per Ipad Pro, 11 Pollici, Grigio In offerta a 109,98 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G703 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY Compatibile, 25.600 DPI, PC/Mac, Nero In offerta a 86,68 € – invece di 99,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC – Bianco In offerta a 55,99 € – invece di 81,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K780 Tastiera Wireless 2.4 GHz e Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple, Android o Chrome, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Grigio Scuro/Bianco/Puntinato In offerta a 69,99 € – invece di 103,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech POP Mouse and Keyboard Combo con Emoji personalizzabili, SilentTouch, Precisione e Velocità, Design Compatto, Bluetooth, USB, Multidispositivo, Compatibile OS, IT QWERTY – Daydream In offerta a 83,98 € – invece di 140,98 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27ML600S Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Angetube HD Webcam Webcam 1080P con Coperchio Scorrevole e Microfono, Computer USB Video Camera Professionale per Gaming Conferencing Mac Windows PC Laptop Xbox One Skype Youtube OBS Twitch Xsplit In offerta a 32,99 – invece di 85,5

sconto 61% – fino a 2 set 22

Bose Sport Earbuds – Auricolari Completamente Wireless – Auricolari Bluetooth per Corse e Allenamenti, Baltic Blu In offerta a 127,99 – invece di 199,95

sconto 36% – fino a 5 set 22

HOMIEE Zaino Arrotolabile Impermeabile Uomo Porta PC 17 Pollici con Porta di Ricarica USB Zaino Antifurto Lavoro Zaini 30L Pieghevole Borsa Rolltop per Business Ufficio Scuola In offerta a 47,19 – invece di 69,99

sconto 33% – fino a 2 set 22

morpilot Batteria di Ricambio per Dyson V8, 21,6V 5000 mAh Agli Ioni di Litio, Compatibile con Dyson V8 Series V8 Absolute V8 Fluffy V8 Animal SV10 Aspirapolvere senza Cavo, con Pre Filtri 2PCS In offerta a 55,93 – invece di 63,99

sconto 13% – fino a 15 set 22

PERLESMITH Supporto da parete per TV, orientabile e inclinabile, per TV o monitor da 32-55 pollici, fino a 45 kg, VESA 400 x 400 mm In offerta a 36,53 – invece di 49,99

sconto 27% – fino a 4 set 22

Retevis RT5 Walkie Talkie Professionali 128 Canali Allarme VOX FM Radio Flashlight 1400mAh Ricetrasmittente Lunga Distanza WalkieTalkie Professionali (Nero,1 Pezzo) In offerta a 37,39 – invece di 43,99

sconto 15% – fino a 3 set 22

Thrustmaster T-GT II Force Feedback Racing Wheel – official licensed per PlayStation 5 e Gran Turismo – PS5, PS4 e PC In offerta a 664,99 – invece di 799,99

sconto 17% – fino a 10 set 22

Thrustmaster TH8A Shifter Add on per PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC In offerta a 149,99 – invece di 189,99

sconto 21% – fino a 10 set 22

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 – Joystick e Manetta per PS5 / PS4 / PC In offerta a 69,98 – invece di 89,99

sconto 22% – fino a 10 set 22

Vinsetto Sedia da Ufficio Girevole, Design Ergonomico e Regolabile Senza Braccioli, Rosa, 59x59x81-91cm In offerta a 65,4 – invece di 100,95

sconto 35% – fino a 6 set 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).