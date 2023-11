Francia, con il Tap To Pay di iPhone i commercianti possono accettare pagamenti senza hardware aggiuntivo

Apple ha annunciato l’arrivo in Francia dei pagamenti contactless tramite Tap to Pay su iPhone. Questa funzionalità consente a milioni di commercianti, sia che si tratti di piccole imprese si di grande aziende, di accettare in modo semplice e sicuro pagamenti da carte contactless, Apple Pay e altri wallet digitali utilizzando l’iPhone e l’app iOS di un partner: non è richiesto alcun hardware aggiuntivo o terminale di pagamento.

Apple riferisce che il servizio Tap to Pay su iPhone è disponibile per le piattaforme di pagamento e gli sviluppatori di app d’Oltralpe, che possono integrarlo (qui i dettagli tecnici) con loro app iOS e offrirlo come opzione per consentire l’accettazione di pagamenti ai loro clienti aziendali.

Il Gruppo BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Epargne e Payplug) e le società Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet e Worldline sono già in grado di offrire Tap to Pay su iPhone ai clienti francese; oltre a queste, presto si aggiungeranno BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer e Stripe.

Tap to Pay su iPhone è già disponibile in tutti gli Apple Store in Francia, e in fase di implementazione in vari punti vendita, tra cui quelli dei marchi Christian Dior Couture, appartenenti al gruppo LVMH, Dyson, Rituals e Sézane. L’Addition ha integrato Tap to Pay su iPhone nel suo sistema di incasso utilizzato da migliaia di ristoranti in Francia. Sephora, anche questa parte del gruppo LVMH, offrirà Tap to Pay su iPhone nelle prossime settimane nei suoi negozi in Francia.

“Siamo entusiasti di offrire Tap to Pay su iPhone ai commercianti di tutta la Francia, offrendo un modo semplice, sicuro e riservato per accettare pagamenti contactless beneficiando di potenza, sicurezza e usabilitàdell’iPhone”, ha dichiarato Jennifer Bailey, Vice Presidente responsabile Apple Pay e Apple Wallet di Apple. “Con oltre il 90% delle carte bancarie in Francia dotate di tecnologia contactless e la crescente adozione dei pagamenti contactless, i commercianti saranno in grado di accettare i pagamenti dei propri clienti con un semplice gesto sul proprio iPhone».

Con Tap to Pay su iPhone, i commercianti possono abilitare l’accettazione dei pagamenti contactless tramite un’app iOS su iPhone XS o seguenti che esegue l’ultima versione di iOS.

Al momento del pagamento, il commerciante inviterà semplicemente il cliente ad avvicinare la sua carta di credito contactless, iPhone o Apple Watch al proprio iPhone per pagare con Apple Pay o un altro portafoglio digitale. Il pagamento avviene in modo sicuro grazie alla tecnologia NFC2. Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo per accettare pagamenti contactless tramite Tap to Pay su iPhone, e le aziende con sede in Francia possono sfruttare il servizio indipendentemente da dove operano.

Apple Pay è già accettato da oltre il 98% dei distributori francesi e, grazie a questa nuova funzionalità, praticamente tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, potranno utilizzare Tap to Pay su iPhone al momento della riscossione.

Apple sottolinea che Tap to Pay su iPhone è progettato per proteggere le informazioni personali dell’utente che esegue il pagamento. Il servizio non raccoglie alcuna informazione sulle transazioni che possa essere ricollegata all’utente che effettua il pagamento. Le informazioni relative alla carta di pagamento, come il numero della carta di credito o di debito (PAN), non sono disponibili all’esercente e sono protette da Secure Element. Tali informazioni sono note soltanto al fornitore di servizi di pagamento dell’esercente, all’utente che effettua il pagamento e all’emittente della carta. Inoltre, il servizio “Tap to Paysu iPhone” non memorizza il nome del pagante, il suo indirizzo o i suoi numeri di telefono.

“Tap to Pay on iPhone” è stato esaminato esternamente da un laboratorio accreditato per la sicurezza e approvato da American Express, Discover, Mastercard e Visa.

Apple è sempre più impegnata nel settore finanziario e non ha intenzione di fermarsi qui. Per Roberto Nicastro (ex dg Unicredit), Apple ha portato un terremoto nel mondo del credito in tutto il mondo.

