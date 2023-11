Utenti iliad e fatturato crescono per 22 trimestri consecutivi

Da quando iliad è sbarcata in Italia a giugno 2018 la crescita è stata costante e ininterrotta: lo confermano i risultati positivi del terzo trimestre 2023 che segnano oltre cinque anni di crescita, ben 22 trimestre consecutivi.

Aumenta il numero degli utenti mobile e fisso (fibra) ora in totale sono 10 milioni e 475 mila: si tratta di 359 mila nuove attivazioni nette mobile e di 23 mila nuovi utenti nel fisso netti rispetto alla prima metà di quest’anno. Per le connessioni fiber to the home FTTH il totale è di 172 mila utenti.

Gli ultimi risultati del terzo trimestre 2023, fino al 30 settembre, segnano fatturato per 764 milioni di euro, un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei tre mesi in esame è positivo anche l’indicatore finanziario EBITDAaL, utili esclusi interessi, tasse, svalutazioni, ammortamenti e perdite straordinarie, che ammonta a 189 milioni di euro, il 28,7% in più rispetto al 2022.

All’andamento positivo di fatturato e utenti contribuiscono anche iliadbusiness, offerta mobile per aziende e partita IVA introdotto a maggio, oltre che iliad Space, nuovo canale di distribuzione che ha ampliato la rete commerciale con ben 2.600 nuovi punti vendita da fine luglio a oggi.

“Trimestre dopo trimestre abbiamo messo a segno performance sempre più positive, sia nel segmento mobile che in quello della fibra, e non da ultimo anche in quello business – dichiara Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia – Sin dal nostro arrivo, abbiamo costruito la nostra offerta a partire dai valori di fiducia e trasparenza, principi che sono diventati una garanzia per tutti gli utenti che ogni giorno decidono di sceglierci”.

Risultati positivi anche per il gruppo iliad: i primi nove mesi si chiudono con 47 milioni e 804 mila utenze, in aumento di 845 mila rispetto a giugno 2023; il fatturato complessivo del Gruppo nel periodo considerato è di 6,797 miliardi di euro, con un incremento del 10,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Anche l’EBITDAaL di Gruppo è in crescita: 2,545 miliardi di euro, +5,1% rispetto al 30 settembre 2022.

