Il multiforme tasto di accensione spegnimento iPhone: usarlo per gestire le chiamate

Come utilizzare il tasto accensione/spegnimento dell’iPhone per rifiutare, agganciare o silenziare una chiamata in entrata?

Le funzioni di iPhone sono talmente tante, e alcune tanto complesse, che alle volte si perdono di vista utilizzi piuttosto semplici, ma efficaci. Ecco come sfruttare il tasto accensione spegnimento iPhone durante una chiamata in arrivo.

Durante una chiamata in entrata è possibile silenziare la suoneria premendo una singola volta il tasto accensione di iPhone, posto sulla cornice in alto. Tale utilizzo può essere di fondamentale importanza nelle occasioni in cui ci si accorge, troppo tardi, di non aver spento il telefono o ridotto al minimo la suoneria.

Così, cliccando sul pulsante accensione è possibile correre ai ripari nel caso in cui una chiamata arrivi nel momento meno opportuno. Cliccando, invece, due volte in rapida sequenza il tasto accensione è possibile rifiutare completamente la chiamata. Un’altra funzione del tasto accensione spegnimento dell’iPhone, però, è quella di riagganciare la chiamata, dopo aver terminato la conversazione. Ed infatti, è sufficiente un solo click sul pulsante accensione per terminare la telefonata.

Se questo piccolo trucchetto potrebbe, a prima vista, sembrare inutile, così non è. Infatti, tramite questa semplice scorciatoia è possibile terminare una chiamata anche nel caso di touchscreen rotto o malfunzionante. Ancora, è possibile terminare una chiamata anche con i guanti, che non permetterebbero certamente di cliccare le icone a schermo. Si potrebbe così pensare di avviare una conversazione con l’aiuto di Siri e terminarla con il pulsante accensione. Il tutto senza cliccare sul display.

Queste funzioni sono utili in tanti casi: da quando non abbiamo accesso allo schermo di iPhone (magari perchè chiuso da una custodia) a quando non vogliamo o non possiamo toccare lo schermo (il che accade quando si hanno, ad esempio, le mani bagnate o sporche o con guanti che non supportano il tocco).

In qualche caso accade anche che il display sia danneggiato ed insensibile al tocco; in attesa di farlo riparare, potremo comunque rifiutare la chiamata o silenziare il telefono.

