TCL presenta la nuova Serie 50 di smartphone puntando tutto su 5G e funzioni premium

TCL presenta la nuova serie di smartphone, la Serie 50 per l’appunto, che mirano ad entrare sul mercato con tecnologia 5G e funzionalità premium. Questa serie comprende i modelli TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501.

Il primo dei terminali della nuova serie è TCL 50 5G, che si propone con un design elegante e compatto. Propone un display HD+ 90Hz NXTVISION da 6.6 pollici, mentre al suo interno vanta un chip MediaTek Dimensity 6100+.

Naturalmente, il terminale è basato sul sistema operativo Android 14, offre connettività 5G e memoria da 128GB+8GB. Dal punto di vista multimediale è dotato di una fotocamera AI HYBRID da 50MP, mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da 5010mAh.

TCL 50 5G sarà disponibile da inizio maggio, a partire da € 149,90 nella colorazione Dark Blue & Space Gray.

TCL 50 SE

Altro terminale della serie è TCL 50 SE, che invece propone un display NXTVISION da 6,75 pollici con risoluzione FHD+ con un refresh rate di 90Hz. Anche in questo caso la batteria è da 5010mAh, mentre la memoria è affidata ad una RAM da 6GB, che si espande di ulteriori 6GB al bisogno con memoria interna da 256GB per multitasking efficiente.

Il chip all’interno è il MediaTek Helio G88, mentre la fotocamera ibrida da 50MP ottimizza gli scatti fotografici. Supporta la ricarica rapida da 33W.

TCL 50 SE è disponibile in due varianti colore, Midnight Blue e Space Grey, con prezzi a partire da € 139,90 per la versione da 128GB e € 169,90 per la versione da 256GB.

TCL 505

Ancora, TCL 505, con schermo da 6,75 pollici e refresh rate di 90Hz. Altre caratteristiche di questo terminale includono:

Batteria robusta da 5010mAh per prestazioni affidabili.

4GB RAM + capacità di espansione di ulteriori 4GB per un’esperienza utente ottimizzata.

Doppi altoparlanti stereo per un audio coinvolgente.

Tecnologia TCL NXTURBO per prestazioni di rendering delle immagini migliorate.

Fotocamera ibrida da 50MP.

Dual SIM e sblocco tramite riconoscimento del volto per maggiore comodità e sicurezza.

TCL 505 è disponibile in due varianti colore, Space Grey e Ocean Blue, con un prezzo di lancio di € 109,90.

TCL 501

TCL 501 offre:

Design compatto con display ampio da 6,0″.

Batteria affidabile da 3000mAh per un utilizzo prolungato.

Memoria da 32GB+2GB per una capacità di archiviazione sufficiente.

Slot per doppia SIM e sblocco con riconoscimento facciale.

TCL 501 sarà disponibile da fine aprile, a partire da un prezzo di € 69,90 nelle colorazioni Prime Black e Glacial Blue.

Tutti i prodotti TCL sono disponibili per l’acquisto anche su Amazon a partire direttamente da questo indirizzo.