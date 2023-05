Teclast P80T, tablet tascabile con Android 12 in sconto

Se smartphone e computer vi bastano ma volete comunque investire una piccola somma in un tablet da destinare allo sporadico intrattenimento domestico per se stessi o per quello di un bambino al quale non gli si vuol mettere in mano il proprio costoso telefono, allora potreste valutare l’idea di approfittare dell’offerta attualmente in corso e comprare il Teclast P80T.

Si tratta di un tablet piuttosto maneggevole perché ha uno schermo di appena 8 pollici, più precisamente è un pannello IPS con risoluzione HD pari a 1.280 x 800 pixel; di conseguenza pesa all’incirca 330 grammi ed è grande 21 x 13 centimetri e con uno spessore di 1,1 centimetri.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche non aspettatevi una Ferrari, ma piuttosto si allinea al prezzo per cui viene venduto. Per dire, monta un processore Allwinner A133 con GPU GE8300 e appena 3 GB di RAM, con 32 GB di spazio su disco che volendo si può aumentare per foto, video e documenti personali inserendo una microSD da massimo 512 GB nell’apposito alloggiamento.

La batteria è da 4.000 mAh e ci sono soltanto due fotocamere: una anteriore da 0,3 MP per videochiamate e una posteriore da 2 MP per la scansione dei documenti. Di effettivamente moderno c’è la presa USB-C, molto utile perché permette di usare lo stesso cavetto con cui si ricaricano gli smartphone e gli altri dispositivi più evoluti che già abbiamo in casa, e oltre al Bluetooth 5.0 c’è anche una presa jack audio da 3,5 millimetri per collegare un paio di cuffie con filo.

Tutto questo, unito al fatto che gira Android 12, fa sì che sia comunque un buon tablet per navigare in rete, spulciare i social network, guardare qualche video su YouTube e avviare giochi leggeri per intrattenersi nei momenti di pausa tra studio e lavoro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 127,36 € potete risparmiare il 33% spendendo 85,51 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.