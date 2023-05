L’UE ha invitato Apple a non imporre limitazioni su cavi USB-C non certificati per futuri iPhone

Lo scorso anno il Parlamento europeo ha approvato il passaggio alla USB-C come porta di ricarica universale per una vasta gamma di dispositivi elettronici di consumo: questo vuol dire che anche i futuri iPhone e AirPods, entro la fine del 2024, dovranno adeguarsi.

Gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro dovrebbero essere i primi a integrare la porta USB-C al posto della Lightning. A febbraio di quest’anno è circolata voce secondo la quale Apple avrebbe intenzione di limitare la velocità dei cavi USB-C non certificati con il programma Mfi / “Made for iPhone”. In modo simile a quanto accade attualmente con i cavi Lightning, grazie a un chip integrato nell’iPhone, Apple ha la possibilità di verificare se i cavi collegati al telefono sono o no conformi alle sue specifiche e al suo programma, avvertendo l’utente.

In seguito a tale indiscrezione, Thierry Breton – commissario europeo per il mercato interno e i servizi della commissione – ha inviato una lettera a Apple per avvisare l’azienda che limitazioni nelle funzionalità dei cavi USB-C non sono consentite e impedirebbero agli iPhone di essere venduti in Europa con l’entrata in vigore della legge.

A riferirlo è il quotidiano tedesco Die Zeit, citando a sua volta la lettera ottenuta dall’agenzia di stampa DPA, scrivendo ancora che Apple è stata avvisata anche nel corso di un incontro che si è svolto a metà marzo di quest’anno.

Come abbiamo spiegato qui, l’indiscrezione circa la volontà di Apple di limitare l’uso di cavi non conformi, è plausibile. In cavi apparentemente semplici come quelli di Apple sono presenti transistor e minuscoli chip sfruttati, tra le altre cose, per la sicurezza. Questi chip permettono di distinguere gli accessori certificati e quelli, “compatibili”, in altre parole non certificati da Apple, anche per offrire funzioni o prestazioni superiori con i dispositivi MFi, per esempio trasferimento dati più veloce o ricarica rapida.

Circuiti integrati su accessori e nel dispositivo principale consentono di identificare l’autenticità di cavi e accessori. È possibile usare accessori non certificati, ma quando l’utente collega questi ultimi, appare un avviso sul display per indicare che l’accessorio potrebbe non essere supportato.

Chip per l’autenticazione consentono a Apple di invogliare l’utente all’acquisto di accessori certificati, combattere accessori contraffatti, ma anche di ricevere una commissione sulla commercializzazione di accessori certificati da Apple che possono vantare il logo MFi sulla confezione.

