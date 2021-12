Apple pubblica il corto di animazione Ted Lasso per Natale

Dopo il finale della seconda stagione di Ted Lasso, di cui ovviamente non sveleremo nulla in questo articolo, Apple torna nuovamente sul personaggio dell’originale allenatore, e lo fa in una veste cartoon, che certamente si adatta maggiormente alla stagione natalizia. Il corto si intitola “The Missing Christmas Moustache” e, come molti classici speciali per le vacanze, è reso in chiave affascinante.

Presenta le voci del cast principale, tra cui Jason Sudeikis, Hannah Waddingham e Brett Goldstein, decisamente non in CGI, mentre sono alla ricerca dei baffi mancanti. Dura solo quattro minuti, quindi non possiamo spoilerare troppo, ma tutti gli appassionati della serie dovrebbero assolutamente guardare come va a finire.

Se non altro, compensa l’episodio natalizio di Ted Lasso andato in onda ad agosto scorso e ha aveva turbato i più, proprio perché allora sembrava totalmente fuori stagione. Ovviamente si tratta di un piccolo assaggio, nell’attesa che possa approdare su Apple TV+ la terza stagione.

Ricordiamo che la seconda stagione è già disponibile per gli abbonati al servizio streaming di Apple e contiene complessivamente 12 episodi.

