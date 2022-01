IKEA aggiorna lo speaker da scaffale Symfonisk

Ikea ha aggiornato silenziosamente nelle scorse settimane i suoi altoparlanti Symfonisk da scaffale, realizzati in collaborazione con Sonos e dotati del supporto AirPlay 2, con modifiche estetiche e di componentistica

I nuovi altoparlanti presentano lo stesso design generale e fattore di forma del loro predecessore, ma sfoggiano un processore aggiornato, memoria aggiuntiva e una migliore efficienza energetica in modalità standby.

Inoltre, Ikea ha anche aggiunto un cavo di alimentazione più lungo che misura 2 metri e modificato la disposizione dei pulsanti in modo che i controlli volume su e volume giù risultino adesso uno accanto all’altro. Possono anche essere accoppiati con i precedenti altoparlanti Symfonisk, così da creare una configurazione stereo.

I diffusori Symfonisk di seconda generazione di Ikea, che devono ancora essere formalmente annunciati ma che sono già in vendita sul sito online e nei negozi, arrivano a distanza di diversi anni dai diretti predecessori, originali introdotti nel 2019: macitynet era presente al debutto mondiale in occasione della Milan Design Week. La nuova generazione è disponibile in combinazioni di colori in bianco e nero e mantengono anche la compatibilità Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz, ma non funzioneranno interamente sulla banda a 5 GHz.

Questi Symfonisk costano sempre 99 Euro come i predecessori e raccomandiamo i nostri lettori di verificare la presenza della scritta GEN 2 presso i negozi o negli ordini online (i vecchi modelli sono indicati come “Fine Serie”).

Nel settembre 2021, Ikea ha anche aggiornato le sue lampade Symfonisk con modifiche maggiori. La nuova generazione della lampada, che è anche compatibile con AirPlay 2, presenta un nuovo design, maggiori opzioni di personalizzazione e un’esperienza sonora complessivamente migliorata.