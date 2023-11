Telecamera Xiaomi Mi Camera 2K per casa e bambini in sconto del 60%

Vi piacerebbe poter tenere d’occhio la casa a distanza direttamente dallo smartphone? magari per vedere cosa sta combinando il cane o il gatto, per controllare se i bambini sono tornati da scuola o se il corriere ha consegnato il pacco che stavate aspettando? Allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sulla telecamera Xiaomi Mi Camera 2K, che permette di fare tutte queste cose, ora spendendo molto poco.

Questa telecamera ha una risoluzione di 2K, pari a 2.304 x 1.296 pixel, ed è dotata di una serie di moderne tecnologie che la rendono pratica e affidabile in diversi contesti. C’è infatti il sensore a infrarossi per vedere anche al buio, e oltre a riconoscere i movimenti è in grado di segnalare soltanto quelli prodotti dall’uomo, evitando così di essere bombardati dalle notifiche solo perché ha visto passare un animale domestico.

L’obiettivo ha un angolo di campo di 125°, quindi offre una visuale piuttosto ampia, e si può agganciare magneticamente a qualsiasi superficie metallica, così da posizionarla dove più fa comodo senza dover usare viti o adesivi.

Chi la acquista può comprarne tre e collegarle insieme così da avere in una sola schermata le tre inquadrature delle telecamere in tempo reale, e c’è l’audio a due vie per poter parlare con chi vi si trova di fronte. Per questo motivo si può usare anche come baby monitor, per rassicurare il bambino che piange nella stanza accanto e controllare che tutto vada bene anche di notte.

Quel che vede può essere registrato sia su microSD che sul cloud: il tutto si configura dall’app per smartphone, disponibile sugli iPhone a partire da iOS 9 e sui telefoni con Android 4.4 o versione successiva.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 58,26 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 60% andando a spendere soltanto 22,94 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.