Telecomando ad anello, solo 1,32 € con lo sconto di oggi

Di telecomandi Bluetooth ne esistono a centinaia, ma pochi sono pratici come quello attualmente in promozione. Il punto di forza sta infatti nella forma, ad anello, sicché basta infilarlo al dito per poterlo usare con il pollice ed avere al contempo il libero uso della mano per fare altro.

Sulla superficie di controllo presenta cinque tasti: uno centrale di azione, e quattro frecce direzionali per muoversi all’interno delle interfacce.

Ad esempio si può usare per sfogliare le pagine di un libro, oppure per scrollare una pagina web, per regolare il volume, per scattare una fotografia, per mettere in pausa la musica e tanto altro ancora.

Le funzioni dei tasti ovviamente variano in base all’app in uso, e datosi che si collega ai dispositivi tramite Bluetooth 5.3, si può usare con smartphone e tablet Android, oltre che con iPhone e iPad.

Il raggio di azione Bluetooth è di 10 metri, perciò si può usare anche a distanza, e la batteria integrata oltre a ricaricarsi completamente nel giro di 2 ore, offre fino a due giorni di autonomia oppure 5 se lo si lascia attivo in standby.

È disponibile in tre diverse varianti di colore: rosa, nero oppure grigio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 5,19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 74% andando a spendere soltanto 1,32 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.