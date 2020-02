Telefono quasi indistruttibile con termocamera? Optate per Blackview BV9800 Pro

Gli smartphone di oggi sono sempre più sottili, hanno cornici in metallo leggero, scocche posteriori in vetro e altri elementi certamente attraenti dal punto di vista estetico. Ma è anche molto più facile che si rompano a seguito di una caduta o in caso di immersioni in acqua.

Se siete interessati ad un telefono completamente diverso, quindi che sia quasi indistruttibile qualora dovesse sfuggirvi di mano, allora Blackview BV9800 Pro potrebbe essere la scelta giusta.

Di questo telefono abbiamo parlato in più di un’occasione: rispetto agli smartphone tradizionali è superiore in più di un contesto. Innanzitutto è impermeabile e resiste ad immersioni in acqua fino a 1,5 metri di profondità. Inoltre resiste anche a cadute, temperature estreme e anche se lo si utilizza in condizioni meteorologiche avverse.

E’ quindi molto comodo per gli escursionisti, per i marinai, per gli avventurieri o più in generale per gli appassionati di attività all’aperto, così come per gli operai edili, gli elettricisti e tutte quelle persone che desiderano avere sempre a portata di mano un telefono robustissimo senza doverlo rivestire con scomode ed ingombranti custodie.

Altra caratteristica peculiare di questo telefono risiede nella presenza della termocamera FLIR Lepton che permette di individuare punti caldi, persone e animali al buio, consentendo così di rilevare guasti elettrici e problemi di umidità all’interno di una parete.

Al fianco di questa termocamera c’è anche una telecamera tradizionale con sensore Sony da 48 MP per scattare fotografie in alta qualità. C’è poi una batteria da ben 6.580 mAh che promette più di un giorno di autonomia con una sola carica e tre sistemi di localizzazione, GPS, GLONASS e BeiDou che facilitano il posizionamento del dispositivo sulla mappa praticamente in qualsiasi parte del mondo.

C’è anche un barometro e un lettore per le impronte digitali posizionato al di sotto del pulsante di accensione sul lato. Se state pensando di comprarlo, sappiate che Blackview BV9800 Pro è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 500 dollari.