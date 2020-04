Termometro a infrarossi in offerta a 37 euro, per persone e oggetti

Tra gli strumenti più importanti da tenere in casa in questo particolare momento di crisi sanitaria, i termometri. Si tratta di accessori indispensabili per tenere sotto controllo la temperatura corporea e che, certamente, anche quando sarà tutto finito, risulteranno utili per prendersi cura della propria salute e quella della propria famiglia.

Oggi vi segnaliamo in offerta un termometro a infrarossi, che non ha necessità di contatto per la corretta misurazione. Costa appena 37,12 euro.

Il termometro è particolarmente funzionale anche per la misurazione della febbre ai più piccoli, che notoriamente mal digeriscono i contatti con oggetti di tipo sanitario e che difficilmente riescono a star fermi per diversi minuti.

Un termometro a infrarossi, allora, è la soluzione ideale per poter misurare loro la temperatura con un semplice click, essendo sufficiente avvicinare la periferica alla fronte.

Un segnale acustico permetterà di sapere quando la misurazione è stata rilevata, potendo leggere i dati registrati attraverso il piccolo display che supporta 32 caratteri e che si illumina in verde, rosso e arancione per allertare immediatamente l’utente.

Il termometro ha un design che ne facilità l’impugnazione, facile da utilizzare, soprattutto veloce nella lettura della temperatura. E’ alimentato da 2 batterie AAA, ed è in grado di misurare la temperatura del corpo umano tra i 32,0 e i 42,9 gradi.

Con un semplice click, però, il termometro permette di cambiare modalità e misurare la temperatura di oggetti, rilevando quella compresa tra zero e 100 gradi celsius.

Il termometro misura ad una distanza effettiva compresa tra i 5 e i 15 centimetri, ha condizioni di lavoro comprese tra i 10 e i 40 gradi celsius, e pesa appena 160 grammi, con dimensioni contenute in 12,50 x 5,00 x 19,00 cm.

Si acquista in offerta lampo a questo indirizzo a 37,12 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.