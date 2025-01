Da WaterField Designs una custodia per trasportare il Mac mini M4

Pubblicità

L’azienda statunitense WaterField Designs ha presentato “Shield Case”, una custodia per Mac mini M4 indicata come progettata per creativi, sviluppatori e altri professionisti che hanno bisogno di trasportare il più piccolo computer desktop in posti diversi (da uno studio all’altro, da casa a studio e viceversa, ecc.).

Il materiale della custodia per il trasporto (disponibile in due versioni) può essere la tela cerata oppure il nylon balistico con pelle premium (pieno fiore).

Le dimensioni di Shield Case, sono: 146 mm (lunghezza) x 156 mm (larghezza) x 70 mm (altezza); vanta imbottitura multistrato e tasche “strategiche” per riporre gli accessori.

Il produttore riferisce di chiusura con schiuma a celle su tutti i lati, elemento che “distribuisce le sollecitazioni esterne” e permette di resistere alla compressione. È a prova di graffi, ha tasche interne, cerniere lampo impermeabili YKK che permettono apertura dai tre lati, protezione per riparare il Mac mini dalla cerniera, tasca esterna (per riporre ad esempio un AirTag) e interna a rete per riporre accessori (es. un mouse, il cavo di alimentazione o dei cavi USB-C).

Un manico in nylon permette di afferrare facilmente la sacca e sistemarla in una diversa borsa con un moschettone.

Il peso della versione in pelle nera con soffietti in nylon, è di 204 grammi; la versione in pelle scura con soffietti in cotone cerato, pesa 250 grammi. Il prezzo di vendita negli USA è di 99$ (sia per l’una, sia per l’altra variante) ma spese di spedizioni (circa 50$) e tasse fanno levitare il prezzo. Se volete ordinarla, si può procedere con l’ordine driettamente dal sito delproduttore; le spedizioni sono previste a partire dal 21 gennaio.

Waterfield Designs offre anche una custodia simile per trasportare il Mac Studio e quella per il Mac mini è molto simile; quella per Mac Studio permette di sfruttare una cinghia per portare la macchina a spalla, alla stregua di una tradizionale borsa.