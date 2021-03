TerraMaster D8 è l’astronave dell’archiviazione

TerraMaster ha presentato D8 Thunderbolt 3, una soluzione DAS (direct-attached-storage) a 8 bay dotata di funzionalità RAID, veloce e flessibile perché può estendere la capacità di archiviazione fino a 144 Terabyte. Si tratta di una soluzione adatta a gestire anche le più impegnative attività di archiviazione e recupero dati inclusi flussi video, come l’editing e lo streaming di video in 4K. Dentro c’è il nuovo chip RAID di TerraMaster, una potente CPU e due interfacce Thunderbolt 3 da 40 Gbps grazie alle quali si registrano velocità di trasferimento dati sempre più veloci.

Questo DAS è principalmente dedicato ai professionisti soprattutto per l’elevata capacità di archiviazione: quella totale arriva fino a 144 TB, grazie alla presenza di 8 slot per hard disk compatibili con dischi SATA da 3,5 “e SSD da 2,5”; tuttavia collegando a cascata tra di loro diverse unità è possibile raggiungere una capacità di storage complessiva di 800 TB.

TerraMaster D8 presenta doppie interfacce Thunderbolt 3 da 40 Gbps e un controller RAID hardware dedicato che gli permettono di raggiungere una velocità di trasferimento di 2.100 MB al secondo in configurazione RAID 0 con 8 SSD; in modalità RAID 5 può invece raggiungere una velocità di 1.800 MB/s. Come dicevamo è molto flessibile in quanto può soddisfare le diverse esigenze di velocità e sicurezza dei dati permettendo di configurare le modalità RAID 0, 1, 5, 6, 50 e 10, oltre a configurare una tradizionale catena di dischi JBOD.

E’ particolarmente indicato per chi lavora coi video perché velocizza enormemente il trasferimento di file anche pesanti ad alta velocità da un dispositivo Blackmagic ad Adobe Premiere Pro. Con video HD non compresso a 10 e 12 bit, gli utenti possono ad esempio modificare direttamente file ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ e altri flussi di dati archiviati nei dischi collegati.

Le miniature e il rendering dell’anteprima – sostiene il produttore – sono significativamente più reattivi quando si utilizzano elementi di grandi dimensioni con numerose clip in alta definizione. Inoltre, Terramaster D8 fornisce anche l’archiviazione ad alta velocità e di grande capacità richiesta dagli utenti di software professionali come Apple Final Cut Pro X e Adobe Lightroom.

Dal punto di vista costruttivo, la struttura in alluminio e le ventole da 90 millimetri con controllo intelligente della temperatura a bassa rumorosità permettono di lavorare per lunghe ore mantenendo l’ambiente silenzioso.

In definitiva, TerraMaster D8 è un dispositivo desktop Thunderbolt 3 che offre diverse opzioni di configurazione per i professionisti, abbinate ai prezzi accessibili ottenuti grazie alla produzione su larga scala. Si parte da 1.599,99 euro e si può già comprare sullo store ufficiale oppure anche da questa pagina di Amazon.

