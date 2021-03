Amazon Prime Video festeggia la Giornata internazionale della Donna celebrando le registe

Le storie raccontate da una donna sono al centro della proposta di Amazon Prime Video nella giornata internazionale della Donna. In un vero e proprio omaggio alle registe, alle donne dietro alla macchina da presa, Amazon Prime Video raccoglie una selezione di titoli disponibili sulla piattaforma tv in streaming e diretti da registe di grande talento.

I film al femminile da non perdere sono tanti e diversi. Si possono trovare lungometraggi come “Quella notte a Miami…” di Regina King fino a “Sul più bello” di Alice Filippi, passando da classici italiani come “Questa volta parliamo di uomini” del premio Oscar Lina Wertmuller o “L’amore coniugale” di Dacia Maraini.

C’è anche un omaggio a Kathryn Bigelow, prima donna ad aggiudicarsi un Academy Award come regista. Da vedere è il documentario “Registe” di Diana Dell’Erba, che offre uno sguardo sulla professione del regista declinata al femminile e una lettura del perchè le registe donne siano ancora così poche.

In questo viaggio intorno al mondo delle donne dietro alla macchina da presa non mancano i film di grandi voci del cinema contemporaneo come “E ora dove andiamo?” Di Nadine Labaki, “A Beautiful day” di Lynne Ramsay, “Tomboy” di Celine Sciamma, “Lontano da lei” di Sarah Polley, “High Life” di Claire Denis e “Fondamentalista riluttante” di Mira Air.

I titoli firmati da una regista donna non sono l’unica selezione proposta da Amazon Prime Video. Sulla piattaforma di Amazon sono disponibili anche tantissimi film e serie tv in rosa. Tra i tanti, da guardare o da riguardare, ci sono “La meravigliosa signora Maisel”, “Chiara Ferragni the unposted”, “I am Greta” e le indimenticabili “Streghe”, “Xena” e persino “Occhi di gatto”.

