Tesla contro auto polizia, Autopilot avvertì il conducente 150 volte

La Tesla Model X che nel febbraio 2021 si è schiantata contro una vettura della polizia avrebbe avvertito il conducente almeno 150 volte in circa 30 minuti precedenti l’impatto. Nell’incidente, cinque agenti di polizia che stavano effettuando dei normali controlli del traffico sono rimasti feriti, così come il guidatore della Tesla.

Secondo quanto si apprende in queste ore, il guidatore della Model X era sotto gli effetti dell’alcol al momento dell’incidente. Tuttavia, i cinque agenti di polizia feriti hanno intentato una causa legale contro Tesla, affermando nel ricorso che la società non avrebbe fatto abbastanza per risolvere i problemi del suo sistema di assistenza alla guida Autopilot. La richiesta di risarcimento danni è piuttosto salata: tra 1 e 20 milioni di dollari per lesioni e disabilità permanenti.

Un’indagine del Wall Street Journal è riuscita a recuperare le immagini dell’incidente. Si è scoperto che il guidatore ha ricevuto 150 avvertimenti dall’Autopilot prima dello schianto. Gli avvisi, durati circa 34 minuti, invitavano al pilota di riprendere il controllo del veicolo.

La Model X del 2019, l’auto coinvolta nell’incidente, non è dotata di telecamera a bordo, quindi il sistema di monitoraggio del guidatore dell’Autopilot del veicolo si basava principalmente sulla rilevazione delle mani sul volante. Considerando i 150 avvertimenti ricevuti dal guidatore, sembrerebbe che lo stesso sia stato in grado di applicare la giusta coppia al volante per mantenere attivo l’Autopilot.

Curiosamente, il guidatore X, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol, alla fine si sarebbe deciso a seguire il consiglio dell’Autopilot dopo aver ricevuto il 150º avvertimento dal veicolo. A questo punto, però, la Tesla si trovava a soli 2,5 secondi e 33 metri dal veicolo della polizia parcheggiato. Il Wall Street Journal ha notato che l’Autopilot ha cercato di fermare l’auto, ma sembrava che il sistema si fosse disattivato aspettandosi che il guidatore prendesse il controllo.

Tesla ha sempre sostenuto che la colpa è del guidatore del Model X, in conseguenza dell’effetto dell’alcol. In un certo senso, il produttore sembra avere ragione, poiché un veicolo senza Autopilot avrebbe potuto schiantarsi molto prima rispetto a quanto accaduto. Certo, in quel di Tesla dovrebbero pensare ad un sistema più efficace: se un pilota riceve 150 avvertimenti dall’Autopilot, forse è il caso di prevedere un meccanismo di arresto sicuro.

