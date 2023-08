Apple lavora a due documentari su Lionel Messi

La crescita dell’abbonamento MLS Season Pass su Apple TV+ è evidente, con i passi da gigante dovuti in gran parte all’arrivo della leggenda del calcio Lionel Messi nella lega statunitense: Apple sta sfruttando l’entusiasmo con la produzione di diversi documentari. E’ in arrivo quello su Lionel Messi.

Il primo dei progetti è stato annunciato a giugno e seguirà la carriera di Messi nella Coppa del Mondo, culminando nella sua vittoria in Qatar l’anno scorso. Separatamente, Bloomberg sta ora riportando che è in lavorazione un secondo documentario, focalizzato specificamente sulla sua esperienza nella MLS.

Da quando Messi si è unito all’Inter Miami a luglio, il numero di abbonati a MLS Season Pass su Apple TV+ è più che raddoppiato, come è stato annunciato la scorsa settimana.

La serie documentaria sulla Coppa del Mondo sarà composta da quattro episodi, mentre quella sulla MLS ne avrà sei. Entrambi i progetti sono prodotti da Smuggler Entertainment e includeranno un accesso esclusivo dietro le quinte alla vita di Messi. Al momento i progetti non hanno un titolo e non è stata annunciata una data di uscita.

I contenuti originali si uniranno a una serie di programmi sportivi già disponibili su Apple TV+, tra cui They Call Me Magic, Super League, Real Madrid: Until the End, Make or Break e, più recentemente, il documentario sul film Stephen Curry: Underrated. Apple TV+, ricordiamo, ha accordi di produzione con Nike, Meadowlark e altri marchi per realizzare programmi televisivi e film legati allo sport.

