Tesla indagata per sospetti su Autopilot in incidente mortale

I regolatori dell’Amministrazione nazionale per la sicurezza del traffico su strada (NHTSA) stanno aprendo un’indagine su un incidente mortale che coinvolge una Tesla Model Y. L’incidente, avvenuto il 19 luglio, ha visto una Tesla collidere con un camion rimorchio in Virginia, causando la morte del conducente dell’automobile.

Secondo quanto riportato da Reuters, i regolatori ritengono che il conducente della Tesla, un uomo di 57 anni, si stesse affidando ai programmi avanzati di assistenza alla guida dell’azienda al momento dell’incidente.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Fauquier ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, affermando che il camion rimorchio stava cercando di svoltare su una strada principale da un’area di sosta dedicata ai camion quando la Tesla ha colpito il lato del rimorchio ed è scivolata sotto di questo. Il conducente della Tesla è stato dichiarato morto sul posto. Per quanto riguarda il conducente del camion, invece, le autorità hanno emesso una citazione a giudizio per guida pericolosa.

La citazione indica che le autorità accusano il conducente del camion per l’incidente, ma il programma di assistenza di Tesla dovrebbe tener conto degli errori derivanti da altre persone sulla strada, da qui l’indagine della NHTSA. A tal proposito, l’ente per la sicurezza ha aperto oltre trenta indagini su incidenti che coinvolgono veicoli Tesla e i loro algoritmi di assistenza avanzata. In totale, l’agenzia sospetta che il sistema sia stato coinvolto in almeno 23 incidenti mortali dal 2016.

Nel 2021, la National Transportation Safety Board (NTSB) ha esortato la NHTSA a emettere regolamenti più rigorosi per la guida autonoma, affermando nella sua lettera che “Tesla sta testando su strade pubbliche una tecnologia AV altamente automatizzata ma con limitate norme di supervisione o di segnalazione”.

La tecnologia proprietaria di Tesla, Autopilot, ricordiamo, è progettata per guidare, accelerare e frenare all’interno della corsia di marcia del veicolo, mentre un sistema potenziato aiuta a cambiare corsia sulle autostrade. Tesla afferma che il sistema non è completamente automatico e richiede una supervisione attiva da parte del guidatore.

L’azienda non ha risposto ad alcuna richiesta di commento da parte di Reuters riguardo questo ultimo incidente e all’indagine appena aperta.

